前面说了，下午出去了，回来之后，赶紧看看问答平台上的情况，结果发现，问答平台上也是问题如潮涌，原因就是今天的下跌和上涨显然都是受到了情绪的影响，所以很多朋友依旧比较关心，明天最后一天，到底是保股还是保钱。对这个问题，我们还是要来探究本质，目前的局面很明显，19年3月份消化3000点花了8.3万亿，19年12月份消化3000点用了4.4万亿，几乎是打对折，只能说明一点，目前一个是套牢的人比较多，所以3000点远不是顶部，其次机构大面积控盘，导致多数筹码就在机构手中，这时候怎么做是随心所欲的，对此，我很建议大家学学去年那段时间的北上资金，人家认准了一件事情，根本不被行情左右，且不说北上资金是不是逆向思维，而是人家从来没被走势所左右，而是有自己的标准，要来就来，要走就走。







** 炒股要有标准**

大凡，有自己标准的人，炒股票多半都是能够赚的。这个道理其实是很简单的，因为股票下跌是有限的，做多退市。上涨则是无限的，20倍、50倍都能翻上去。只要你的标准能把自己的风险控制在优先的范围内的，算大账一定是赚的。



比如我的标准，就是拿量化交易的结果来衡量。之所以量化，就是因为目前国际上流行的趋势就是量化分析，而且国内目前有了比较好的量化分析生存土壤，放十年前，数据不完整，大数据分析手段单一，量化被人家嘲笑为技术分析也不是没有道理，看上去是有那么一些近亲血缘的关系，但实际上完全是两码事，随着可以分析的原始数据增多，大数据分析真正可以把呈现出规律特征的交易数据给提炼出来，而这点其实是很有价值的。



我用的是博尓量化交易系统，通过量化个股的交易行为，发现不要看目前行情反上去，的确有不少，是处于大风险区域。任何大的风险，都是在机构资金（在博尓系统中，反映机构资金行为的数据叫「机构库存」数据）消失的股票里出现的。换而言之，避开这些股票，就避开了大的风险。不仅如此，遇到调整后，「机构库存」反而出现的股票，尤其是「机构库存」数据不断增加，不仅风险不大，机会反而会增加。道理也是很简单的，一个股票越跌，机构资金越积极参与，不是这个股票有戏又是什么？



*涨跌背后都是利益*

就像今天涨停的会畅通讯（300578），今天涨停之前其实股价已经连续两天大幅震荡，而且在大幅调整之前股价已经连续四天横盘震荡了，再加上此前股价刚刚创出4个月新高，似乎一切都指向该股进入调整状态，但是从量化角度去看，用博尓系统去观察该股的「机构库存」数据，也就是机构资金行为，发现从12月11日开始，该股的「机构库存」数据始终是活跃的，而且最近调整的时候还是在增加的，那你说机构在干嘛呢？所以涨停并不意外，但如果被吓走了，那就真的很可惜，大家可以和我一样，上应用商店里下个「博尓系统」的APP，电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的，把「机构行为」量化一下，这样不管今天是涨还是跌，心里都有数，也有底了。



另一个操作中的大风险，就是一路上涨的股票突然大跌。由于一路上涨后获利盘巨大，下跌初期获利盘涌出，自然买在高点人，短期损失也是不小的。但这种状态拿博尓系统去里量化同样明显，就是即便上涨，但实际机构资金早就跑路了，那这种股票风险释然是很大的，就像是新国都（300130），今天是突然跳空低开，看上去和业绩不佳有关系，但实际这种消息早就有人知道，所以从从1月15日收盘前，也就是股价创出新高不久之后，机构资金就已经不活跃了，也就是博尓系统中的「机构库存」数据不活跃了，结果股价就是乱跌，这种情况不要觉得股票还没有跌就不要紧，实际你的熟视无睹，就是对自己投资的不负责了。





对此，大家自己手头上的股票，大家可以和我一样，上应用商店里下个「博尓系统」的APP，电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的，嫌麻烦的，我也给大家一个的入口，→点这里进去，是我朋友的微博，他一直在做量化投资上的研究和整理，微博置顶帖里就有「博尓系统」的入口。看清有没有机构资金，现在这一刻，虽然指数上涨，但也不是没有隐患积累的股票，没有无缘无故的下跌和上涨。太多都是交易行为重复，交易能量堆积后的结果，看清了，就不会踩雷，反而会踩矿。