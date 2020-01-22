早上又下跌20点，这里就得特别提醒大家一下，行情可能春节前再送一个红包给大家。对此，肯定有朋友纳闷，行情连着跌，1月买进的人都套牢了，红包是一点也没看到。但实际上，换个角度，从股票状态，和交易行为观察这个市场，抛开走势之后，你看到的A股，完全就是另一种状态。

当前市场，有两个主流的上涨机会，一个是起涨机会，一个是连涨机会。其中连涨机会，在前两周的市场里，占据绝大多数。这种机会给股票带的就是涨了又涨的走势。而之所以能够形成这种涨了又涨，就是在上涨途中的调整过程里，机构资金依旧保持的积极参与的态度。这点大家可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，再自己去量化交易，当前机构资金是不是积极，这是很清楚的。

看清「连涨机会」，八成困惑解决

想最近很多医药股，之所以涨了又涨，在没有突发事件刺激之前的调整中，实际代表积极机构行为的橙色机构库存，就没有减少，甚至还在增加。这说明机构资金调整中都是积极参与，有消息刺激，上涨自然是太正常不过了。

而现在市场调整的过程中，不仅仅是医药股表现好，有很多股票，我看反击潜力也同样在积累，因为这些股票别看股价下跌了，但橙色机构库存反而在不断提升，那就说明越是下跌，机构资金参与越积极，这种下跌后的反击潜力是没什么好质疑的。

当我们把连涨的交易状态搞清楚，对手头股票的持股是很有好处的，因为即便手头股票最近在调整，但如果机构资金都在积极参与，机构库存都在不断提升，那么持有大概率就是赢。真正让人数钱的股票，是这段时间机构库存已经消失的股票，因为这种状态，就显然表面机构资金并不认同当前的股价，碰到行情调整，那就麻烦了。

「起涨机会」藏大利润

而眼下给大家新机会的，还不是「连涨机会」而是「起涨机会」，「起涨机会」拿「博尓系统」来量化，就是原本机构库存处于消失状态，但现在持续出现，这就说明机构资金对这个股票的态度改变了，变得更加积极了。如果这种时候，股价还没怎么涨，那就构成起涨机会，就像下面图里的股票那样。大家自己也可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，然后自己量化。或者我给他家一个入口，是我朋友的微博，→由此可以进入，他微博上一直对量化投资做研究，微博置顶帖上就有「博尓系统」的入口。





本来在12月初的时候，「起涨机会」有很多，但伴随股价连续一个月的上涨，这种机会就少了。但由于最近的回落，新的含有「起涨机会」的股票又孕育了出来。比如像医药股里的华森制药，两周前机构库存就处于消失状态，但上周开始，机构库存持续出现，机构资金态度改变，而股价有怎么上涨，构成「起涨机会」，周二的时候直接涨停，而机构库存刚出现的那几天，就是起涨机会。



