今天跌40点，有人欢喜有人愁。愁的朋友，自然是觉得是不是行情后面还会下跌。喜的朋友，倒不是空仓没买股票的人（没买股票的早已哭晕）。而是有两朋友说，他们本来昨天还想冲冲进去只是有点犹豫，所以没买。结果还好没买，否则今天就套上了。

但我一直和那些朋友说，现在这种位置上，看空、看多这个市场意义都大，因为本来就是量化突破年，不是大牛市，面对3700多只股票，不是看对市场的涨跌，就一定能盈利多多的。而如果一涨就只看机会，一跌就只看风险，更是不足取。当时我就问那两个朋友。现在3100附近是这样震荡，日后到3500、4000点，震荡是比现在大，还是现在小？结果他们回答都是肯定比现在要大。于是我就在问他们，现在这种震荡，对行情判断就一天一变。日后指数更高，仓位更重，岂不是一震荡，就把他们折腾死了？

所以我是请他们到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己先去把股票量化清楚，这两天很多个股是在跌。但跌下来是在3100点做阶段顶，还是仅仅一个洗盘，然后还能涨？这才是当前的重点，并且显然是不能等的，做顶的股票等等就套牢了；洗盘的股票等等就踏空了，对此我下面细细讲两者之间的两大区别

区别一：做头机构撤，洗盘中机构增

做头、洗盘，这都是典型的机构行为，自然能量化出明显的机构特征，所以看机构行为是最容易辨别的。做头的股票，调整的时候，积极的机构行为已经几乎没有了，所以拿「博尓系统」去量化，橙色的「机构库存」往往是没有的。就像下面图里的情况那样。

但如果是洗盘，橙色「机构库存」表现完全不同，往往是不断增加，或者是维持高水平不下跌的。这种状态说明机构资金并没有因为股价的调整而撤退，还在积极动作，那真没什么好怕的了，机构资金量是很大的，他们都没顾忌，我们又顾忌什么？

区别二：做头股票一路空，洗盘股票常回补

洗盘的股票，既然震仓洗盘，显然机构也会有做空动作，这点和做头的股票是一样的，这也是做头洗盘比难分辨的重要原因。但洗盘之所以是洗盘，就是因为做空是虚的，没两天后面哪怕下跌，都会有空头回补主导（蓝色）出现。这种有看「机构库存」的同时，交易先做空主导，然后又空头回补的现象，就叫做震仓洗盘。





而没有震仓洗盘的做头股票，往往就是一路做空主导下去，到最后连「机构库存」都消失了，这就是交易恶化。而最近市场的回落调整，就是一部分股票里机构资金在洗盘，一部分股票里机构在逃跑。而对此，我看讨论怎么抓当前洗盘后大涨的也很多，说的不少股票确实挺好，大家自己用好「博尓系统」也别忘多去看看，应用商店去下个「博尓系统」的APP就行，或者，我给大家一个入口，可以点这里进入，是我朋友的微博，他微博里一直记录量化投资的研究，置顶帖里就是「博尓系统」的入口，现在市场里，面洗盘转折的好股票不少。而对于眼下市场的涨跌，本周指数肯定可以看淡甚至不看。如果看走势，造成自己心理变化很大的话，还不如不看走势，就看交易行为可以了。











