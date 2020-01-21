最近这段时间，与几个证券营业部的老总交流，除了大家说说当前共同的困难之外，也发现场内、场外资金的巨大反差。结果引得不少朋友问手头股票是不是也有机会。对此，我是请那些朋友，多问问自己，现在最担心什么。因为目前的投资群体，大家接受的启蒙教育差不多，接受的信息层次差不多，所以感受也是基本接近的。你担心的，也是通常就是多数人担心的。而多数人担心的东西，主要的风险、契机都在里面。

而现在，股票走势最近几天多数都在震荡，但震荡的位置大体处于两种状态，一种是至今为止还在5~8月震荡的区间内没有突破上去。另一种是股价是在之前3个月的震荡区间上方，但最近开始回落调整。而这两种状态，是各有各的担心。

横盘最担心什么？

毫无疑问，横盘最担心破位，因为市场资金面推不动3600多只股票走牛，必有被变边缘化，越走越熊的股票。这道理谁都懂，只不过又侥幸心理，自己的股票不是那种。但一旦横盘向下破位了，对持有者来说，毫无疑问是一种考验，你的股票最近会不会3100点附近就没有戏份了？

如果现在的问题就是，横盘的股票后面的区分会很大，并且在很多股票上已经表现出来。有的横盘几天之后，确实就爆发上去了。但也有很多，就是上去不去，但此刻走势区别真不大，这就是难点所在，不走的话，真要跌。而一旦遇到一个破位是假破位的话，跌了之后一卖就涨。

背后是什么原因？谁都清楚，机构资金的把戏。有的机构资金确实不管了，彻底边缘化。但有仅仅是假跌破，真吸筹。机构行为反而越来越活跃。但这只要自己用「博尓系统」去量化一下机构资金，大的失误不会出现。「博尓系统」可以到应用商店，去下个APP使用，看下面图就清楚。因为橙色的「机构库存」，已经把破位后的机构行为、态度给量化出来了。或者更直接的，我给大家一个入口，是我朋友的微博，→从这里可以点进去，他在微博里一直整理量化的方法，置顶帖上就有「博尓系统」的入口。







上涨最担心什么？

上涨最大担心的是拐头向下，因为6月以来指数横盘后突破上行，但实际上，能突破大涨的股票并不多，如果手头一个股票涨上去了，绝大多数人就是希望还能再涨，因为5月、6月盘整了快两个月，做短线的早就跑了。还能持股到现在的，都希望股票能波段上涨。

但这种时候上涨遭遇拐头向下就难办了。跑了，万一只是个小回落的洗盘，被洗掉就亏大了。但如果不走，跌回去坐电梯也很难受。很多时候，股票的差距就想下面图里的股票那么大。

而其背后，有一种很直接的原因就是，有的上涨被机构资金认可，有回落反而更积极。而有的上涨机构资金并不认可，早早收工，这样的股票一调整，就容易从哪来回哪去。同样只要量化一下「机构库存」，这种纠结都是可以消除的。（到应用商店，下载「博尓系统」APP，然后自己获取「机构库存」数据。）

另外，拐头向下的股票，还有另一种出转机的现象，那就是洗盘。而洗盘股后面我再详细讲。另外博尓的讨论区里，我看讨论怎么抓当前洗盘后大涨的也很多，说的不少股票确实挺好，大家自己查库存数据的时候，也多去看看，好股票不少。