周末写了好几个资金赚钱很多赢家，他们目前的思路。确实，自从12月行情启动以来，赚钱的人很多，不少都是财富井喷。并且可以预见，这种状态在未来的几周里还会越演越烈的。周五的时候，就有一个朋友跟我说，他的另一个朋友最近简直神了，做的股票就跟火箭发射式的。而原因就是那人有一套招法，专做这种行情。

对于神操作，我的见闻

当时我也好奇，就一起聊，果然说了一批自己做的股票，个个都涨的让人瞠目结舌，而问道方法，也是神乎其技，做的太牛了。如果放在12年之前，我可能都会崇拜不已，但现在看到牛到天上去的操作，我一般都会打个问号？12年前，我和一个好友聊天，那人当时已经控着9位数的资产了。当时盛行敢死队的做法，于是他就通过各种关系去教于某个知名大佬（具体谁，因为太有名，不说了。）然后那位大佬也是教他该怎么做怎么做，他学了之后，就去用，结果是有时候能成，有时候依旧不成，涨停板上买货可以，第二天、第三天想跑，很多时候根本跑不了还是套牢的。而我那朋友也是有点门路的，交流的时间一长，就发现为什么那位大佬买的股票，涨停之后总有基金接，然后我那朋友就明白原因了，哪有什么神招，那只是台面上给人看的，不给人的一面，大家其实想想就知道了。

惊人的雷同

而我为什么怀疑那位牛人的招法，就是因为我拿「博尓系统」量化了一下那人说的股票，结果所有股票，在没涨飙升之前，「机构库存」都在不断提升，这方面，其实大家自己上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己去量化，也能发现，现在很多飙涨的股票，其实在没有发飙之前，「机构库存」已经是在不断增加的。或者我给大家一个入口，→从这里可以进入，是我朋友的微博，他微博里一直记录量化投资的研究，置顶帖里就是「博尓系统」的入口。

换而言之，选的股票飙涨，是那牛人操作牛逼，还是牛人提前知道机构在不断加码？但即便如此，我和那位牛人的沟通，也是有所获的。显然他做的飙涨股提醒了我，此刻机构不断加码的股票，应该多用「博尓系统」去量化，飙涨股机构参与力度加码是必须的，而机构加码必然会导致橙色「机构库存」不断提升。

对大家来说也是一样，如果机构加码参与，「机构库存」一定是不断提升，但看到这种状态，自然是是最好的。而一旦飙涨起来，股价是会让人看不懂的。

100亿，100亿的援军

而市场连涨之后，说一点危险都没有，一定是持续连涨下去，那也是违背常识的。由于此刻指数涨幅不算很大，套牢的筹码还很多，政策依旧在吹暖风，所以整体回落可能较小，但局部回落搞不好也是会很激烈的。至少那些上涨到后来「机构库存」彻底消失的股票，一定是要小心再小心的。就像下面图里的股票状态，最好大家别摊上。





另外这轮行情启动时，银行理财子公司可以提升投资股票的比例，是引发启动的诱因之一，而之后，我从业内朋友那边得到的消息是，最近这块很多资金都开始蠢蠢欲动了。规模都是100亿、100亿的，发的很快。但换个角度想，银行里那些搞投资的，是人精还是傻多？就涨的飞上去的股票，他们愿意接盘，还是喜欢跌下来再买？与银行相关联的入市资金何止亿计？局部的股票上冒坏水估计也是必然的，只是大家自己别摊上。到应用商店，下好「博尓系统」的手机APP，多量化清楚在动手，好靠谱很多很多。