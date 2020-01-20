最近，发现一件好事，有些业内潜水多年的朋友，最近又出来活跃了。他们的出现实际只是冰山一角，，说明这轮行情，多了一大批生力军。但我其中一些朋友细聊之后，发现那些人中，已经有很多发生了脱胎换股的变化，这种变化会直接导致行情的不同。

谋定后砸钱的做盘

其中一个朋友说的特别精辟，几年前他的操作，主要靠的是经验、想象力、号集力，。而现在模式完全变了，眼下的市场中，机构投资的规模越来越大。想通过忽悠的办法，让个别的机构为你接盘，别的机构资金也不是傻子。所以眼下都是因势利导、借势、造势来个推动股票。以前做股票从来不看百度热搜，现在做股票，一些关键词，各种媒体怎么评价热点，在一些人气旺盛的社区里，投资者是怎么评价的，都会搜集。他们的研究机构，还专门开发自己独立信息抓取，测算每天发布的各种热点文章，在个个互联网上引起了多大的兴趣，然后再从里面，寻找敏感度特别高的领域，再动用资金打出新热点。



那朋友还说，现在他们做过，跟当时奈飞公司拍摄《纸牌屋》是一个套路，表面上看，今天炒这个，明天炒那个，是没头苍蝇。但实际上，在动用资金之前，准备工作全都齐备了，只要往上打，大概率会被别人追捧，这一切都是在大数据之下实现的。

个人投资，一样的思路

实际那朋友一说，我也感觉，我现在拿「博尓系统」量化交易，实际做的也是这个套路，就是这个市场中，机构资金的交易行为在哪里活跃，以什么形式活跃，不活跃的区域会是什么样的表现，这些都观察清楚了，再出手买股，成功的把握确实大了很多。而眼下的市场，主流的机构攻击状态，就是「蓄势拉升」，造成的股价变化，就是两种，一种是接力上涨，一种是由慢变快的上涨，下面我详细说。

上涨的主流

接力上涨，字面上就很好理解，股价上涨，休整，再上涨。但实际上，眼下走势已经不是重点，重点是走势的背后，当前上涨的主流就是蓄势拉升、再蓄势再拉升。而蓄势这种机构行为，可以直接用「博尓系统」，通过机构库存量化出来，只要量化清楚，那些休息是蓄势，那些休息是不干活，一眼就能分辨清楚。包括大家手头股票也是一样的，可以先到应用商店，下一个「博尓系统」的APP，然后再去量化自己的股票。蓄势状态就和下面图里左边那个股票一样的，这个节奏不结束，那就是反复拉升。另外，我这里也放个入口，是我朋友微博，他微博一直在整理量化投资的方法，→点这里进入，置顶的那条微博上，就有「博尓系统」的入口。

而蓄势拉升的交易状态结束标志，就是机构库存在上涨趋势之下，消失。一旦消失，就说明机构资金对上涨已经不感兴趣了，那后面就容易出问题，这点大家也好密切注意，现在股票那么多，哪天机构资金移情别恋到其他股票上去了，也是完全有可能的，这种警惕心是不能放松的。

由慢到快

另外就是眼下磨蹭的股票，也不一定就是弱势股。传统上，我们总把走的慢的股票叫弱势股，实际强弱以走势划分，通常的结果就是后知后觉。一个股票只要持续有机构资金在里面积极动作，就不弱，加速是迟早事情，就像下面图里的股票，虽然一开始涨的不快，但架不住机构资金天天在里面积极，后面冲起来就不得了。





真要是弱势股，涨的未必一定满，但基本上机构库存是处于消失状态的，这种状态下，下跌会很突然，一两周积累起来的涨幅，一两天就跌完了。这种情况也是有很多的。所以说，涨跌、快慢都可以不在意，但机构资金的态度，必须关心，应用商店里可以有「博尓系统」的APP，大家下好之后很快能用，尤其自己吃不太准的股票，或者不及自己预期的股票，最好都要量化一下。因为现在股票很多，资金的选择余地很大，你的股票如果让机构资金留了，那么股票上涨的好运，也就到头了。



