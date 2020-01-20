一波涨势赚三波钱，根本不怕踏空！

当前这行情，能一波行情赚三波钱。所以朋友们看到标题估计会纳闷的，既然都能赚三波钱，咋就不怕踏空呢？实际其中自有道理，听我下面细细说。

之所以能一波行情赚三波钱，就是因为实际这个市场，12月以来并非所有股票齐头并进、高歌猛进，轮流攻击，一波三折。行情每次上攻，投资者都报以一腔热诚，但结果都是高歌猛进非常少，进三退二非常多。这种时候看清资金态度的转变，一波行情赚三波钱比一波行情赚一波钱反而更好实现。这种时候，大家可以上手机应用商店，下个「博尓系统」的手机版应用，用里面的「主导动能」功能，自己先去量化交易，看手头股票，现在是做多主导（红色），还是获利回吐主导（黄颜色），然后再去看下面文章，作用就特别的大。

轮番的攻击波，同一个突破口

当前市场，反复震荡了很长时间。因此3700多只股票，涨起来必然是有先有后。因此也不用去羡慕那些一路上涨股票，只要股票现在连续的做多主导，哪怕一时半会没有大涨，也是潜力十足的好股，这点大家看看下面图里的股票就知道。

现在股票多，热点一轮轮的来，表面上看，很多股票突然就成了热点，但实际，大涨之前的几天，已经连续的做多主导了，这种交易状态，最近一直在发生。不停的找不怎么涨但连续做多主导的股票，就能不断的有机会参与股票加速上涨的阶段。这方面听我说100句，自己去量化一下，立马能切身感受。大家除了用APP，我也给大家一个入口，→点这里能进去，是我朋友的微博，他一直在研究量化，微博置顶帖里就有他整理的「博尓系统」的入口并且，如果能量化出「机构库存」，就更好了，因为一旦有橙色的「机构库存」，说明这时候的做多主力就是机构，更加靠谱。

根本不怕踏空

大家此刻去量化，肯定能看到很多连续做多主导股票正前赴后继式的爆发。但同时，很多股票出现也出现了涨一涨又下去的状况。原因就是震荡市的上涨中，股票不仅有做多主导，也有获利回吐主导，表面上虽然也是上涨的，而震荡市中的交易性质改变，足以改变短期方向。这种情况之前几个月已经太多太多了。天天都在发生，看下面图里的股票就清楚。





正是由于股票前赴后继，轮番上证，所以看到获利回吐主导的时候，减掉点仓位，一点也不亏的，因为跌下来能白赚差价，即便没跌下来，连续做多的股票还等着呢。大家自己可以上手机应用商店，下个「博尓系统」的手机版应用，有这两个后手备着，根本不怕被踏空。







