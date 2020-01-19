最然这两周周末，总结一下本周行情，本周指数属于小跌，和上周连在一起就是正好两周震荡。实际细心的朋友也能看到，指数是小跌，但多数股票却是上涨的。应该说，谁都能感觉到，当前市场机构资金的动作是很频繁的。但是，这种多数股票表现优于市场背后的东西，很多人就未必看到了。我下午时候，券商、基金沟通了不少，当然免不了会聊到最近他们对市场的看法，和操作的策略。可以说大同小异。简单归纳9个字“拉一批、洗一批、丢一批”。关键是看你手头股票是那一批里面的。下面我细细说，大家就对号入座。

拉一批

一位基金的朋友就跟我说，现在市场里钱不少的，但实在是股票太多，所以他们要做出业绩来，只能通过重点超配某些板块，某些个股才有机会。比如配置50只股票，可能最终几个月下来，能涨的就10个股票，其他40个都微涨或者下跌。他们今天收益37%，明年领导要求不能低于30%，那面对现在的行情走势，只能让那10只能拉起来的股票，做出200%的涨幅，才能有机会完成。所以从今年年底到明年一季度，肯定又是一批股票，拉的看都看不懂。

对于这种股票现在就有，后面也会有，对于这种主升，我自己量化交易已经非常有心得，拿「博尓系统」去观察，就是交易被连续的做多行为主导（红色），或者做多主导占据绝对的优势，由于做多主导在系统里是红色表示的，所以我也常叫这种状态为“全红大阵”。大家看涨起来的股票，只要是红色做多主导优势明显，不但涨的快，还安全。容易出问题的是上涨背后出现的是黄颜色的获利回吐。大家手头股票今天上涨背后是哪种交易力量主导，自己用「博尓系统」去量化，系统现在不少人都在用，也整理不少用法、心得、大家也可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，然后自己也能量化自己手头的股票。或者我给大家一个入口，→可以点这里过去，是我朋友的微博，他微博里一直记录量化投资的研究，置顶帖里就是「博尓系统」的入口。

洗一批

如果手头股票最近不是拉升走势，而是震荡走势，那就得注意震荡是不是在洗盘了。即便是千亿级的基金，也没力量同时做他们所有的股票。就算有些股票要做，没做之前也就只能洗盘。自己折腾出震荡，把不坚定的筹码给洗出去，再找机会拉升。最近火爆的芯片产业链股票，实际就是借着产业大基金减持做一次洗盘，然后在往上做。

而有些股票，即便没那么快做起来，只要不停的洗盘，洗多了，洗干净了，也是想拉就拉。所以关键还是看清洗盘的状态。而这方面，最近也说的挺多，机构洗盘的时候，拿「博尓系统」去量化就是，先出现红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。







丢一批

未来的行情，在基金朋友的眼里就是不停抛弃股票的一年，一开始配置股票可能有200多家，但越到后面会越少，他估计到明年年底是100家都未必能剩下。实际现在就已经有点这样的味道了，不管是震荡还是上涨，如果机构资金不愿意积极动作，震荡就不可能是洗盘，上涨也不可能有突破。这方面，也一样拿「博尓系统」，量化机构库存，就能看的很清楚了。橙色机构库存消失的股票，表现都是很差的。

这方面，大家实际自己就能量化，有没有机构库存，一样用「博尓系统」就能量化出来，系统到应用商店里，找「博尓系统」下一个APP就行。大家自己看中的股票，哪些是有机构动作的，哪些是根本没有机构动作的。对于连机构动作都没有的股票，还是敬而远之，毕竟这种行情下，机构都不肯动作，还有什么时候愿意去动作？