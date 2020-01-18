周末，总结一下本周的行情态势。一方面是行情震荡，一方面是机构忙碌，前几天我也说了，今年不管是公募、私募，只要有点实力的，1月以来，做路演，做团拜，发布年度策略报告会的非常非常多。但我参与多了之后也发现，从投资思路上来说，都在一个劲的说某某板块，比价效应明显，低估了，有大机会！这种蛊惑某些时候是特别诱人的，推算出来就是5倍，10倍的利润啊，但同时，带来的误导也是一点都不小的。

我自己在这行20年，投资大拿也认识不少，对于这样的投资思路，以前也和大拿们交流过，其中有一位，做过精辟的总结，类似这样说某某板块、某某股票是价值洼地的话，属于“说的是真话，但真话不全说。”

没说全的那部分

现在因为大消费、大科技里面的很多股票，都出现了发幅度的上涨，显得其他股票就就相对很便宜了。但量化投资里有一句经典的话，就是“比价效应没傻子”。说的就是，一个股票也好，一个版块也好相对便宜只是现象，千万别觉得因为投资者傻，没看见。股市里几千万上眼睛盯着，哪怕是在5000点时疯狂的时候，股票横向比较，都依旧还是希望买便宜的。所以所谓的相比之下的价值洼地，他能成为洼地个，一定有成为洼地的原因，此时要做的就是尊重市场。如果认为别人都傻，就自己慧眼独具，那很容易就是自己一厢情愿的买一个牛市瘟股。

最近市场里，确实有很多低位洼地的股票，后面一飞冲天，短期翻倍。但是，从丑小鸭变成白天鹅是有过程的。这个过程就是机构资金逐步进入，长时间蓄势，不断尝试，最终成功。缺乏这个过程，直接V型攻几倍涨幅，少到几乎看不到。下面这些，都是短期最牛很厉害的股票，但大家看看在走牛之前，机构资金到底做了什么动作，看到之后自然清楚。





井喷股的共同点

为了看清机构行为的变化，我截图截的是我用的「博尓系统」对机构行为的量化，橙色「机构库存」就是机构积极行为的体现。

比如像模塑科技，9天涨了7个涨停板的空间，是大家都能看到的。但实际我拿「博尓系统」去量化机构行为，之前没有上涨的一个多月里，持续出现橙色的「机构库存」。说明机构资金一直在积极参与，做小动作。小动作做的差不多了，最近9天就是大动作，然后股价就是连板。所以发现准备期的价值是极大的。手头股票如果也在震荡不断的话，同样可以用「博尓系统」去量化自己股票的「机构库存」，自然也能看清手头股票的潜力大小。或者我给大家一个入口，→可以点这里过去，是我朋友的微博，他微博里一直记录量化投资的研究，置顶帖里就是「博尓系统」的入口。

又比如像众生药业，三周上涨50%。但三周之前的一个多月里，同样橙色的「机构库存」连续不断，机构资金不停的小动作。

中色股份是最近两天加速上涨的股票，而在启动之前，同样是持续了1个多月，橙色的机构库存连续不断，虽然当时力量都不算大，但贵在机构资金持续积极。





股票看的越多，人就会越有信心。因为震荡的股票多见，但震荡中「机构库存」始终持续的股票不常见。毕竟多数股票，震荡中，「机构库存」是时有时无的，就像下面图里的股票那样。





所以说，炒股真正要盯的，倒不是已经涨的不认识的妖股，而是注意机构行为的反常异动。这方面，应用商店里，下个「博尓系统」的手机APP，就能做到。震荡中，机构库存水平持续不断并且始终保持在一定的水平上，那是可以无视当前的涨跌，这种状态持续越久，机会越大，一旦突破，冲力有越足的。节前最后的几天里，这是一定要注意的。