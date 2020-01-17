最近，各种机构组织的会议，参加了不少。感觉就是，多空一场大战，会在很多板块打响，现在只是这场战斗的前奏。之所以这么说，也是因为在很多板块上，那些机构的看法，分歧很大。比如消费类的、军工类的、能源类的、医药类的，有的基金继续看好，有的肯定要低配减仓，各说各的道理。结果我都能预料到，肯定就是掰手腕。而这种掰手腕，体现在交易上，就是洗盘，做多机构有实力的，洗盘就会成功后，洗掉做空的机构、不坚决的浮筹，就再往上面去。实力不够，洗盘不成功，那结果就不会好。





一场大战，三种洗盘

而从筹码博弈的角度看，眼下走势上很多股票是在震荡，但突破、跌破的同样不少。实际外围无论什么消息，基本的事实是，A股已经突破去年5~12月的区间，这个区间曾经堆积了几万亿的交易筹码，直接上去攻击3500，涨的时候自然不跑。但等到几万亿的获利盘涌出，谁都扛不住，反而毁了。所以洗盘是必须的，同时杀鸡骇猴是必须的。如同华尔街那句名言，投机如山岳一般古老，历经沧海桑田，却从未改变。面对眼下一定会出现的大博弈局面，大家到是可以先到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己去量化交易。因为量化交易看洗盘，是一把好手。无论是涨洗、横盘洗还是砸盘洗，包括大家手头股票，要修成正果，得也经过洗盘这一关。





边砸边洗VS边打边撤

本周很多股票虽然有回落，但真就是借着调整来洗盘。只要行情涨不上去，后继续天天来那么一下砸盘，必然有资金会架不住，然后持续调整演变为加速下跌，短线浮筹的信心必然会动摇。一切是显然的，这么下去，本来还有点收益，再不套现就又成套牢了。但实际这种连续调整中，很多股就是洗盘状态，里面机构投资者自己没跑，那只要拿博「博尓系统」去量化一下「机构库存」，就会非常清楚的发现，那些洗盘调整，都不会影响到橙色「机构库存」的增长，说明积极的机构行为依旧在越来越多。

上面图里，左边的那个股票，就是不断的上涨洗盘，但「机构库存」就在不断的增加，持有时没必要有太多顾虑。但是，事情不能走极端，如果一闭眼，涨上去的个个好，也错了，有的连续上涨，「机构库存」反而消失了，这是洗盘吗？显然不是，直接就逃跑或者放弃了。手头股票上涨，此刻「机构库存」是在增加还是消失，接下来盘中震荡，机构库存是上涨还是消失，都自己到拿「博尓系统」去量化，除了从APP上进入之外，→我给大家一个入口，是我朋友的微博，他微博里一直记录量化投资的研究，置顶帖里就是「博尓系统」的入口。





真洗盘VS假突破

另外，眼下的震荡中，确实也有很多不肯跌下去，震荡变突破的走势。这样的股票，交易状态上，量化「机构库存」也是同样状态，横盘中「机构库存」不断增长，最终突破。但也别以为本周能逆势走强，横盘突破的股票，都是洗盘完毕的拉升，里面是有骗人的假突破的。假突破时，往往「机构库存」也是消失状态，说明机构没什么积极动作，这种上涨，水分就很大了。

而在横盘洗盘中，大家需要避免一个误区，就是横盘不就是比耐心吗？实际，千万别觉得比机构有耐心就能胜利，而是应该观察机构有没有耐心，否则机构失去耐心了，他洗不出来干脆跑了，做其他去了。散户个个耐心很好，又有什么用？而此刻手头有横盘后向上的股票，背后有没有「机构库存」，能不能再冲上去，自己上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，再去量化一下交易，能看的很清楚。现在开始，这些状态也会有问题。

而现在最大的误区就是看到2019年的一季度表现，就联想到2020年的一季度也会如此。但实际上走势上的重复几乎是不存在的，所以请大家把握博弈的核心。











