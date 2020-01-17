今天周五，看一下本周的行情，本周行情实际不算差，毕竟之前涨幅很大，稍微调整一下正常，但需要注意的是，已经有不少股票出现越跌越凶的表现。，以至于有朋友我，是不是下周会有什么变数。而我要说，下周有变，也是两大变数，并且早又准备，听我细细说。

未来的变数，都准备好了

实际对于多数股票来说，由于最近震荡了两周，两周震荡后，股票是不是还有之前的初心。震荡时候，机构资金在做什么准备。要说变数，这种时候要有什么变数，实际之前已经准备好了，因此交易上一定有体现的，大家可以上应用商店，下个“「博尓系统」”的手机APP来量化震荡中的一系列动作，实际无论向上攻击，还是向下逃离，交易特征都是非常鲜明的。

向上的变数，机构不绝

首先，一个不错的股票，此刻交易上一定有机构参与，所以能量化出连绵不断的橙色“「机构库存」”（系统中“「机构库存」”是对积极机构行为的量化）。一切是显然的，如果股票震荡两个个月后要往上做，肯定会造成大量的获利盘，如果不是震荡中是做盘机构自己参与其中，谁有这个动力去解放一大批，让自己举杠铃？

另外连绵不断的“「机构库存」”只是这个震荡能向上猛攻的基础，真要攻击，必然是机构奋力做多。因此还会在“主导动能”上量化出显著的红色做多主导，就像上面图里的股票那样。而此刻，大家手头的股票，估计多数是在震荡，那震荡中机构是否有积极攻击的意愿，除了用博尔的APP之外，我给大家一个入口，从这里进入，是我一朋友的微博，他微博里也在研究整理量化投资的内容，置顶贴里就有对「博尓系统」的整理，先量化有没有橙色的“「机构库存」”，再量化有没有红色的“做多主导”。两者齐备，就没什么好怕的。

向下的变数，早早逃跑

而有问题的股票，和可能第一个前提就满足不了，不少震荡的股票，震荡到最后，「机构库存」都量化不出来，这就说明，对于后续的发展，机构投资者都不高兴管了，那自身自灭起来，现在并不是资金多到是股就抢的地步，很可能就是失血，然后表现就会非常糟糕。

我翻了一些震荡中周五下跌的股票，确实就是有不少股票，下跌中「机构库存」消失了，其实这种事情也是震荡中提前准备的一部分，因为机构要撤离，不可能等到破位跳水，大家都看到彻底坏掉的时候再跑，那时候要跑请问谁去接？一定震荡中已经有动作的。所以才有本文开头说的，，震荡到现在，无论做多做空，都已经准备好了。也正是这个原因，大家到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己量化交易的时候，特别注意这种震荡中“「机构库存」”消失的股票，这样的股票，看到就躲的远远的。当前这个行情，要做一定择优，找有机构关照动作。



