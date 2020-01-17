今天指数3连跌，虽然一共加起来也没跌多少，但抱怨的声音明显多了。一朋友就发我下面那张图，大家看一看就清楚他为什么抱怨。

当时，我看了，我就长长的回了那朋友一段。实际现在的A股市场里机构资金占了主流，所以已经没有严格意义上的“庄”了，也没哪个机构会只盯着散户下手。一切只是，机构手头有重仓股的时候，他一定会把手头那些股票吹特别好，但机构可没管是吹给谁听的。之所以一重仓，就跳水，只有一个原因，就是你和多数人的想法差不多，多数人忍不住觉得行情好了，你也这么觉得好了，重仓进去了，于是被收割了。

别和羊群在一起

我这么一说，那朋友回我，道理他都懂，但他哪里知道，这一刻他的想法是不是和多数人一样？于是我就和他说，你原来既然经常碰到一买就跌，一卖就涨，就说明你和多数人一个想法。所以后面就是自己选择跟谁走，跟着感觉走，那继续做羊群。跟着机构走，一定做少数人。而至于怎么看机构，我是让他到应用商店下个「博尓系统」的手机APP，在自己去量化「机构库存」，这样机构的动作能看到一个全貌，至少80%一买就跌，一卖就涨的问题都能避免。我这里放一个入口，→大家可以点进去，是我朋友的微博，他一直也在整理量化的内容，进去置顶帖上就有「博尓系统」的入口，直接就能进了

就拿现在来说，为什么最近这几天市场又开始折腾起来了？3100点附近，即便是前几天没跌的时候，拿「博尓系统」来量化，获利回吐主导也是特别的多，干脆就超过了做多主导的天数。更多的时候在获利回吐，你说行情怎么会不震荡？

但橙色的「机构库存」，目前显然还是很显著的，这就说明机构资金对当前的市场依旧是积极参与，所以虽然获利回吐多了，但行情还不至于跳水。哪天「机构库存」都消失了，那真有可能出问题，突然跳水下来都有可能。

一眼看清，才能赚钱

于是，后面跟什么样的机构行为，就很清楚了，股价可以折腾，但只要机构行为积极的股票就问题不大。这点只要量化一下手头股票的「机构库存」，都能看清。橙色的「机构库存」在调整中反正增加，就是机构行为积极的铁证。

相反，有些股票调整汇总，甚至都没调整的时候，「机构库存」已经消失了。那这种股票肯定是出问题的。弄不好就是从哪来回哪去的下跌。以上这些情况，看上面的图里橙色「机构库存」的变化，可以说是一目了然。所以，炒股能不能盈利，真是自己可以预估出来的，凡是自己想了半天还犹豫的，多半这个股票上你赚不到钱。凡是想着，买进去万一跌了怎么办？跑了万一涨了怎么办？这种时候基本也是做不到钱的。能让你赚钱的，都是你不纠结的。这点，大家自己到应用商店里，下个「博尓系统」的手机APP，自己量化「机构库存」之后，一股票调整，但机构资金越来越积极，你会纠结吗？一股票上涨，但机构资金都不待见，你会纠结吗？所以，一眼看清了，这把做赢就是大概率，看来看去看不清的，少碰，就少输。