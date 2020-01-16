今天一朋友对手中持股的抱怨非常喜感，他发的图我拿出来给大家看看。

然而，眼下的行情，不但不要去抱怨，更要给自己定出更高的目标，比如我去年收益大概80%不到点，今天我的目标就是150%。并且我对人都是这么说的，也有人直接说我疯了。实际我显然没疯，如果2019年赚30%觉得不错，2020年有25%也满足了，那只能说这是散户思维，并且也证明你的投资圈里都是散户。如果你能接触到那些金主，站在一个机构投资者的角度，绝对不会有这种想法。

高预期、高目标板上钉钉

我的一个朋友，做投资的，1月份压力非常大，这几天晚上天天失眠，原因就是钱已经来了，话已经说出去了，他对他的金主们说，今天目标就是翻倍。虽然没有签什么协议，但赌上的是自己的信誉。但不这么说也不成，去年他做到全年50%多一点，金主们自然满意，原先试水投个500万、800万的，今年都打算几千万给他打理。结果他一开始保守了，一个客户问他收益预期，他觉得30%就挺好。结果人家立刻就终止追加了，因为行情这么好30%，何必找他做。实际其他客户的思路也是差不多的。

一叶知秋，今年大量资金进场是铁定的，大量机构制定了比去年更高的目标也是铁定的。因此，今年一旦做起来的股票，都是往大里整也是铁定的。有以上3个铁定，今年我定150%的目标，不算高。

战略方向定了之后，战术上要看清市场的改变。实际当前市场上涨的股票，和去年12月的上涨，是有不同的。12月的时候，即兴发动的上涨更多，而现在，真正能搞成大行情的股票，前期机构资金无不有准备，启动无不干净利落。

前期无不做准备

比如像模塑科技，9天涨了7个涨停板的空间，是大家都能看到的。但实际我拿「博尓系统」去量化机构行为，之前没有上涨的一个多月里，持续出现橙色的「机构库存」。说明机构资金一直在积极参与，做小动作。小动作做的差不多了，最近9天就是大动作，然后股价就是连板。所以发现准备期的价值是极大的。这点大家可以自己到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，或者直接点这里进「博尓系统」去量化。

又比如像众生药业，三周上涨50%。但三周之前的一个多月里，同样橙色的「机构库存」连续不断，机构资金不停的小动作。

上面的图里，橙色短的就是机构在搞小动作，是量化系统的页面上截图的。现在量化不是10年前，已经很成熟了，应用商店找一下「博尓系统」的APP，只要量化一下，准备期都不难发现，准备期越长越有机会。

启动无不干净利落

另外大干的股票，一旦动起手来，力度空前，至少都是多年不遇的力度，上面的模塑科技，上涨一开始，红色「做多主导」就已经是明显红色已经超过之前好多年的水平，这就是憋足劲道大干的状态。

众生药业实际也是相同的状态，做多主导的力量也是多年不遇的。

牛股真动起手来，做多力量就是上面图里这种水平，至少是几年不遇的，再猛一点就是前所未有。大家自己拿「博尓系统」去量化也能看的清清楚楚。可能手头股票之前就有机构小动作不断，或者马上会有空前的做多力度，出现了就走运了。这就叫战前看准备，战时拼力量。两者都达标，翻倍别惊讶。

















