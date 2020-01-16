今天市场继续调整，而机构和普通投资者，所盯的事情，完全不同。机构之间现在会特别多，我受到的邀请最近比往年多多了，名义上是团拜，实际就是多见面、多沟通，他们好达成共识，接下来做什么。如果达不成共识，大家现在都是一手的获利盘，谁敢动手做上去？

而普通投资者，就是对节前行情问的特别多。对此，前面我和很多朋友聊过，今天是第三天下跌，有得朋友表示，原本以为春节前能涨的更快些，调整一两天就结束了，没想到还能连着调整；但也有很多朋友觉得，就这种调整，没事的。对此，我的观点依旧不变，很多人都在猜测、纠结的事情，咱就别往那条道去想，这样就不会随大流，就不会当羊群。实际上，行情跌了3天，但看看个股的调整，有的已经现在已经下跌五六天了。也有很多比市场晚调整，目前跌了一两天。针对调整时间的不同，区别对待也就是了。

短跌看机构共识，连跌看洗盘成果

如何区别对待，肯定有很多朋友会问，实际也简单，一句话“短跌看机构共识，连跌看洗盘成果”。这两天一直在说，现在能涨上去的，都是机构资金达成共识的。而达成共识的一个显著标志，就是我拿「博尓系统」去量化机构行为，看调整的一两天里，橙色的机构库存依旧在增长，这种状态，就是机构资金无视下跌。说明下跌中机构资金继续看好。而有的股票，别说下跌，之前涨的时候“机构库存”已经消失了，这就说明机构资金对当前的价格不认可，放弃了。就像下面图里的股票那样，大家应该也是一眼就能看明白。所以大家今天遇到手头股票调整，也可以到应用商店，下个「博尓系统」的APP，或者，我这里放个入口，→大家可以点进去看，是我一朋友的微博，他微博上一直在整理量化投资的心得和用法，置顶帖上就有「博尓系统」的入口，一样能清晰看到。

同样一个看似相同的小调整，背后主导交易力量、机构自己的态度是截然不同的，当然导致的结果也是截然不同。

很多股票就在震仓

而对于已经连续下跌的股票。如果要求机构资金天天都能铁板一块，无视下跌，这就有点要求太高了。但这也不意味着，连续下跌，机构就一定在逃跑。因为很多股票就是在洗盘。而洗盘的量化特征也是非常好辨明的，就是有机构在动作（机构库存存在），并且这个动作是先短期做空（出现绿色的做空主导），但很快回补低吸（出现蓝色的空头回补主导。）就像下面左图。而一个机构逃跑的股票个，往往是连续做空主导，没有空头回补，直至“机构库存”都消失。





最近市场三天的回落调整，就是一部分股票里机构资金在洗盘，一部分股票里机构在逃跑。而对此，我看讨论怎么抓当前洗盘后大涨的也很多，说的不少股票确实挺好，大家自己用好「博尓系统」也别忘多去看看，应用商店去下个「博尓系统」的APP就行，现在市场里，面洗盘转折的好股票不少。而对于眼下市场的涨跌，本周指数肯定可以看淡甚至不看。如果看走势，造成自己心理变化很大的话，还不如不看走势，就看交易行为可以了。



