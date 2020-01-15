收盘行情下跌16点，问了一些朋友对市场的看法，多数都回我，跌16点不算啥，正常的。于是我就反问他们，跌16点正常，那跌30点，算正常吗？跌50点算正常吗？这样看涨跌，行情正常、不正常，显然都是以主观判断来衡量，超出自己预计了，就变成不正常了。所以我是和那些朋友说，与其这样看涨跌，还不如尽量少看涨跌，眼下的行情，不看涨跌，照样能做好股票。

可以预见的局面

当时我这话一出口，好几个朋友都来劲了，都来问我不看涨跌怎么做？但实际我真不是和他们抬杠，因为有些事情未来都是可以预期。首先就是投资者的需求，眼下行情现在整体上走的挺好，人气活跃，多数人都希望能在这种行情里赚上一波，而不是就做个几天。第二就是现实情况，当前热点几乎一天一变，不是神仙，根本跟不上这种频繁切换的节奏，所以赚上一笔钱的办法，最好是就拿住一个能走一波的股票；第三，接下来的行情，不会全面上涨，股票太多，资金没那么多，少数法则决定只有少部分能跑赢这个市场。

三点一列，眼下的重点就很清楚了。眼下行情下，什么样的股票有能力走出波段上涨，就是眼下要关注的重点。并且，这点肯定不是看走势，因为如果已经都明显大涨了，就已经后知后觉了。所以当时我是请那几个朋友自己先到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，然后自己去量化交易，或者→从这个入口进入，是我一朋友在微博上整理的，他一直在研究量化交易，「博尓系统」也用了多年，微博置顶帖进去就行。然后特别盯住「机构蓄势」的状态，眼下能波段上涨的股票无非三种状态，都是蓄势后引发的，包括蓄势接力、蓄势加速、蓄势捡漏。下面一个个仔细说。

「机构蓄势」

首先说「机构蓄势」状态，这个状态是当前股票发动上涨的基础，拿「博尓系统」去量化，「机构蓄势」状态出现的时候，即便股价不涨，甚至下跌，但橙色的「机构库存」始终存在，并且还非常显著甚至越来越多。这种状态就说明虽然股价不涨，但机构行为依旧积极，那就是蓄势状态。

蓄势加速

蓄势加速是当前很多上涨股票呈现出的状态，之前通过长时间的蓄势，股价涨幅不大，但机构资金越来越积极，最终呈现出爆发态势，越长越快，所以叫做「蓄势加速」。

蓄势接力

股价快速上涨之后，获利盘一定多，停下来，震荡一下，消化一下获利盘也是必须的。但在这个过程中，有的股票休息了机构自己放假了，「机构库存」消失，那这种震荡、调整，就不知道什么时候完成了，甚至恶化下去，跌回去都有可能。但有的股票，调整背后「机构库存」依旧稳定，机构积极程度不变，那么休息很可能短暂，后续还能上涨，呈现出资金接力资金，芝麻开花节节高的走势。

不停的蓄势接力，就构成的蓄势、拉升、再蓄势、再拉升的状态。当前牛股的主流，手头股票这两天如果出现调整，也请注意调整背后，「机构库存」是什么态度。这方面，可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己去量化，如果量化之后，发现「机构库存」依旧积极，那么后面走牛机会就大大增加。但反过来，如果「机构库存」都消失了，就肯定不是接力，而是逃跑了。

蓄势捡漏

而蓄势捡漏，中午文章里就有过提及，不详细说了。主要就是说，现在股票太多3700只股票，机构资金要炒都得轮着来，所以有些股票，挺好的，但也是顾不过来，但只要腾出手，开始做了，一开始也是出现蓄势，然后就是快速补涨，短期效率很高。今天涨停的股票里，也有一批是这样的股票，但照样可以拿「博尓系统」，量化出来的。



