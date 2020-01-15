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20点下跌藏一批牛回头，金子极多！

(2020-01-15 12:17:14)
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标签：

量化投资

量化交易

股票

早上，行情有接近20点的下跌，和业内朋友聊，结果发现，很多人都特别忙。原因就是今天一跌，早上他们都在告诉亲朋好友以及客户，什么什么股票要走了，什么什么股票可以趁回落买进点。于是便想起最近已朋友和我说的，眼下流行“老铁”、“铁粉”这种称呼，而在他看来，财经的粉才真算得上“铁粉”，因为如果没那个“金”字，就只有“失”了。

 

而当时聊这个话题的时候，我也在想，看我文章朋友能直接来钱吗？肯定是不能的。我文章里能给大家的，就是一个不同的视角。投资获利，从根源上讲，就是认知变现。所以你的认知如果是随大流的，基本就没有机会赚什么大钱。所以我这里一直在讲量化，因为多数人不清楚，但又是成熟的体系，海外已经成为了投资的主流。

 

就拿今天的下跌来说，到底手头股票面对调整会不会有问题，不是说自己有信心就没事的。因为投资中，从来不怕自己知道什么，就怕自己不知道什么。对此，我的办法就是拿「博尓系统」去量化交易，并且尊重量化出来的结果。尤其是当前这种机构资金影响力很大的时候，机构资金的行为是首要的量化对象。 

到底有没有撤退

比如说想下面两个股票，同样的上涨后出现一两天回落，但机构资金的态度就完全不同，左边那个，量化的结果是，橙色的「机构库存」不断增加，说明回调中，机构资金的态度更加积极。右侧的那个，橙色的「机构库存」干脆消失了。者说明还没回调的时候，机构资金已经对这个股票不怎么待见，不愿意积极参与了。后面的走势就是一天一地。而眼下，大家手头股票，今天出现回落，实际没什么大不了，关键也是回落背后机构资金的态度。这方面可以到应用商店，下一个「博尓系统」的手机APP，自己去量化，「机构库存」一目了然。毕竟股票要3700多家，没有可能日后都涨。机构资金一定会做取舍的。

20点下跌藏一批牛回头，金子极多！

当然，还有一个更快捷的，我这里放一个入口，→大家可以点进去，是我朋友的微博，他一直也在整理量化的内容，进去置顶帖上就有「博尓系统」的入口，直接就能进了。

 

牛回头里的遗珠

另外除了量化自己的股票，还可以抓一些市场的遗珠。因为股票实在是太多了，总有股票机构资金也照顾不过来，需要一批批的发掘。于是就会有一些股票，之前是没有「机构库存」的，但最近，「机构库存」开始持续出现，说明机构资金对这支股票的态度改变了。很可能就是，这只股票本身就不差，只是实在之前照顾不过来，现在腾出手来做了，往往短期直接就打涨停。

20点下跌藏一批牛回头，金子极多！

现在市场局面是，外资不断再进，基金不断在发，人气不断在凝聚，如果放在5年前，我会100%断言，今天这种回落就是牛回头，千金难买。而现在由于股票数量和5年前比接近翻倍，市场的回落已经不能简单用一句牛回头来定义了，而是需要具体甄别股票。而大家也可以到应用商店，下一个「博尓系统」的手机应用，自己去量化机构资金的状态，尽量与机构行为保持同步，眼下赚钱就是大概率。



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