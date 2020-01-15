周二指数最高到过3127点，上次涨到这个点位，还是2019年2月份的事情。但今天沪市成交额2700亿，而2月份那时候，沪市的成交额是5200亿。成交额缩小到背后，并不是没有盈利的股票，只涨指数。实际上，代表蓝筹股的沪深300指数已经超过一季度的高点，同时代表题材股的科创板指数，也同样超越了一季度的高点，普遍都是盈利状态，但动用的资金，显然只有原来的一半，这是本轮行情上涨中，最大的特色。





行情的牛B处

而这种动用更少的资金，却让市场市值达到同样的增幅，唯一的解释就是机构资金参与的比例高，普通投资者、游资参与的比例降低所致。现在的市场被正被那些正规机构所掌控着，其掌控力度远远高于去年一季度行情最好时的水平。而以这种状态发展下去，2020年超过2019年一点都不稀奇，甚至空间上可能大大超越。

同时合理的推论是，投资者在2020年的平均收益，一定会比2019年更高。但凡事就怕平均，谁都不想成为被平均的对象，2020年要不被平均，一定是要紧跟机构行为，自说自话、自行其是，很可能又要出现赚了指数不赚钱的一幕。

机构的状态

因此，机构资金的稳健参与，要比股价的狂飙更重要。只要机构资金现在持续参与，股票总有起飞的时候，但如果机构资金不积极参与，涨一点可能就结束了。而对此，拿「博尓系统」量化交易，可以直接量化「机构库存」，而「机构库存」的变化，直接体现出机构资金到底是什么样的态度。

下面图里就是机构资金积极稳定的状态，无论股价在上涨，还是在下跌，橙色的「机构库存」都保持着稳定增加的态势。这种状态下，总体一定就是往上涨的，否则机构资金还折腾什么劲？手头遇到这样的股票一定是持有，而大家手头股票的交易状态，机构的态度，可以先到应用商店，下个「博尓系统」的APP，然后自己去量化。或者我给大家一个入口，→大家可以由此进入，是我朋友的微博，他一直在整理量化的心得，微博置顶的那条就是「博尓系统」的入口

而现在要注意的就是那些机构资金态度不定，经常想着不干活的股票，并且这也与走势无关，即便走势是连涨，机构都有可能跑，量化交易上的变化，就是橙色的「机构库存」在上涨中反而消失，就如下图那样。





眼下，这种差别只是刚刚开始，等到运行到春节前，上面图里两类股票，差别一定会加大。所以大家自己手头的股票，先应用商店里下个「博尓系统」的APP，或者上面我有放我自己整理的入口，大家可以点进去直接用。另外，我和几个朋友形容过这个差别，把握机构蓄势，就是春节让A股来买单。看不清楚，手头拿了一堆「机构库存」消失的股票，结果就是倒贴进股市。相信谁都不想自己是倒贴的那个。



