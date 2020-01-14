早上，和一个朋友深谈，那个朋友是一位博士，就在一家科研单位，做石墨烯、硅材料的研究，和他认识，是因为前几年开始炒股。理工男的个性在他身上显露无疑。研究起股票股票来，也是非常仔细，能数据说话的，他都用数据说话。

何必处处要想通？

他跟我沟通，上因为这段时间行情不错，但他有很多想不通的地方，第一个想不通就是，现在市场里的那些热点，尤其是那些科技股，涨起来都是快速暴涨，伴随暴涨，几乎都有不小的减持，并且很多都是重要股东减持，问题是减持后继续暴涨。这他就想不通了，主要的经营者都减持了，为啥还会涨？难道那些基金、机构买进去是为了日后做证券的人证券不做了，都去搞芯片、搞元件、搞高科技？第二个想不通就是，很多公司的行为错乱，比如某上市公司，一边是觉得车联网发展的前景不及预期，计提投资与车联网项目上减值准备；一边是继续募资投车联网的项目。所以他实在是想不通。

之所以这事情拿出来和大家说，就是因为最近行情表现比较好，越是行情好，类似的事情就越是多，任何时候，要一个完美的市场、完美的股票、完美的价格，都是奢望。但炒股票一个很关键的问题就是清楚自己要的是什么？那些投资机构里操盘的人，没有一个是傻子，很多事情他们太清楚了，但那些人里绝大多数，信奉的是什么样的环境下，我赚什么样的钱。要是整个市场里绝大多数公司，是奔着百年老店去经营的，那他们自然会成为长期投资者。要是很多公司是奔着套现去里的，那就按照套现的预期去做就是了。

眼下行情好，就把握当前市场主流，自己赚到了比什么都强。如果还要考虑日后的洪水滔天，那么，2006~2007年牛市的时候2000点之上就不能做股票。2015年2800之上就不能做股票了，但这样做股票的话，还不如存银行。所以，眼下就是把市场的主流上涨机会认清楚，把市场送给大家的钱赚到，有了足够多的盈利垫背，后面不管是真科技还是假科技，都是进退自如。

主流上涨

而当前市场的主流就是「蓄势拉升」拉升、蓄势、再拉升、再蓄势、又拉升的过程。最近我问过很多非专业的炒股者，心理活动和我那个搞科研的朋友是一样的。虽然行情在不断的涨，他们也对市场有很好的预期，但是不能有一点点的干扰，只要股票一涨的慢或者一跌，就生怕出问题。但实际上，哪只牛股是没有调整的，给走势的涨跌左右，一涨就觉得有戏，一跌就觉得出问题，实际都是自己并没有看清当前这个股票真是的交易局面，机构资金到底是个什么态度。但这点上，拿「博尓系统」去量化，属于对症下药。这点只要大家自己到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，去量化交易，自己立刻就能体会到。

另外我自己看看眼下的股票，不是所有的股票都在加速涨，但涨的慢的股，蓄势的也不少。但同时「机构库存」消失的股票同样也是有的。普通人觉得股票有问题，或许是假象，如果是机构要跑，那八成真就是有问题。牛市熊股那是最伤人的，下面图里的股票都是前车之鉴。

虽然现在创新高，但成交量没有爆发式增长，所以整体上来讲，就是局部牛是。自然一定会有一部分股票，涨不上去，往下走。而此时此刻，蓄势股和坐电梯的股票，走势上不会有太大差别。但再经过下周之后，就会大不相同，只是如果看到一些股票都跌下来了，再说看清了，已经晚了。所以眼下这种时候的关键，就是“不看走势，看行为”。这方面可以应用商店里下个「博尓系统」APP自己就能用，或者我朋友微博上也有「博尓系统」的心得、入口的整理，我这里放一下，→大家也可以直接点进去用。总之，眼下多注意交易状态的改变，在能在多数人还看不清，定不下的时候先声夺人。否则这行情，跟在屁股后面，是啥都吃不上的。



