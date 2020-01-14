周一市场上涨突破前期高点之后，行情又进入了一个新阶段。之所以说是新阶段，因为周一的突破之后，不仅仅面临6月以来震荡区间所沉淀的获利筹码，更要面临短期赚钱的快速获利筹码。而相比而言，快速获利的筹码，他们的套现意愿更强。所以后的行情，虽然行情新高必然带来人气更旺，但对操作的要求实际是提高的，而不是下降。

眼下的市场，做好了，是有快有慢，各得其所。但做不好，就是慢股瘟，快股险。而如何做好当前的行情，就是把接力上涨，和加速上涨给分辨清楚。

上涨的主流

接力上涨，字面上就很好理解，股价上涨，休整，再上涨。但实际上，眼下走势已经不是重点，重点是走势的背后，当前上涨的主流就是蓄势拉升、再蓄势再拉升。而蓄势这种机构行为，可以直接用「博尓系统」，通过「机构库存」量化出来，只要量化清楚，那些休息是蓄势，那些休息是不干活，一眼就能分辨清楚。包括大家手头股票也是一样的，可以先到应用商店，下一个「博尓系统」的APP，然后再去量化自己的股票。蓄势状态就和下面图里左边那个股票一样的，这个节奏不结束，那就是反复拉升。另外，我这里也放个入口，是我朋友微博，他微博一直在整理量化投资的方法，→点这里进入，置顶的那条微博上，就有「博尓系统」的入口。

而蓄势拉升的交易状态结束标志，就是「机构库存」在上涨趋势之下，消失。一旦消失，就说明机构资金对上涨已经不感兴趣了，那后面就容易出问题，这点大家也好密切注意，现在股票那么多，哪天机构资金移情别恋到其他股票上去了，也是完全有可能的，这种警惕心是不能放松的。

由慢到快

另外就是眼下磨蹭的股票，也不一定就是弱势股。传统上，我们总把走的慢的股票叫弱势股，实际强弱以走势划分，通常的结果就是后知后觉。一个股票只要持续有机构资金在里面积极动作，就不弱，加速是迟早事情，就像下面图里的股票，虽然一开始涨的不快，但架不住机构资金天天在里面积极，后面冲起来就不得了。





真要是弱势股，涨的未必一定满，但基本上「机构库存」是处于消失状态的，这种状态下，下跌会很突然，一两周积累起来的涨幅，一两天就跌完了。这种情况也是有很多的。所以说，涨跌、快慢都可以不在意，但机构资金的态度，必须关心，应用商店里可以有「博尓系统」的APP，大家下好之后很快能用，尤其自己吃不太准的股票，或者不及自己预期的股票，最好都要量化一下。因为现在股票很多，资金的选择余地很大，你的股票如果让机构资金留了，那么股票上涨的好运，也就到头了。







