上周五的高开低走，虽然也没跌多少，但毕竟没有随一些朋友乘风破浪，顺风顺水的愿。以至于一些朋友，周末沟通的时候也不怎么兴奋。但当时我是和那些萎靡的朋友说，行情一点也不萎靡，真正萎靡的恐怕是自己的情绪。我请他们看看股票的眼下的状态，是不是之前虽然震荡，但总体依旧往上在走？是不是有利于股市的消息在不断的一个个出来？这种情况下，高开低走难道就不会是一种欲擒故纵？

之前震仓，未来轧空

当时，我跟那些朋友说，眼下至少明显有一批股票就是在欲擒故纵，很多股票回一下又上去了。并且请他们到手机应用商店，下个「博尓系统」的手机版应用，然后自己去量化清楚自己手里股票的交易，因为当前欲擒故纵的股票也是很多的，通过量化能量化出来，而一旦发现，这种股票可是够猛的。

而所谓欲擒故纵，就是明明一些大资金要把股票做上去，偏偏在好消息兑现之前先往下打压，反复震仓洗盘。洗掉部分浮筹之后，借着消息一把拉升，非常猛烈。而这种震仓迹象，拿量化系统是能够量化出来的，那就是这种刻意打压，不会有很多的做空主导（绿色），然后就空头回补主导出现，并且同时伴随着显著的「机构库存」，构成了「机构震仓」，今天起来的很多股票，很多节前都有反复出现「机构震仓」的交易状态。大家看下图就清楚，图里的这种交易状态，就是「机构震仓」。

而这种欲擒故纵的股票，有点就在于之前因为已经出现反复震仓，洗盘就洗的比较干净，一旦发力就是很猛的，当然发力的时点未必就一定是本周，下周也完全可能，关键是之前有过震仓洗盘了，这点大家手头股票节前如果震荡，震荡的背后没有没震仓迹象，也可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己量化「机构震仓」的交易特征。过去有震仓，接下来就有轧空。并且震仓这种状态大家最好记住，因为如果调整中不是这个状态，比如「机构库存」都消失了，那搞不好就是做头，根本不是震仓了。

抱住股票，擦亮眼睛

对于不是震仓的股票，当时我和那些朋友沟通的时候也讨论过，现在是不是只要一个股票一闭眼拿着，就能一路上去。但结果我们达成了共识，非常什么股票都能闭眼拿着。有些股票不仅仅不会加速，甚至还会半途而废。最直接的原因就是做多力量很长时间不能主导交易，或者机构投资者半途休息，就像下面图里的股票那样。







因为人气起来了，所以也让有些机构的撤退变得更加容易，走势上看不出来，可能惯性还在往上涨，但“「机构库存」”消失，机构不做。或者连续的获利回吐，不能再次做多主导。都会导致很大的变数出现。这方面，伴随行情越是上涨，越有更多资金会冒这种坏水。所以警惕性还是要有的，至于现在手头股票是不是已经有资金动了这种念头，大家可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己去量化。总之，后面大涨股票肯定还会一批批的出现，只要不拿着的是机构不干活的品种，后面机会还会一波波的过来。









