周末，总结一下本周，本周市场比较热，所以行情也是比较热的。对于市场的上涨，很多业内的高人都说了自己的看法。总结就是三大逻辑。

三大上涨逻辑

逻辑一：股市涨，养老压力就小，否则养老金悖论走不出去。逻辑二：股市涨，保险业务才能大发展，否则保险的钱没有获取更高回报的地方；逻辑三：股市涨，才能普遍财富增值，毕竟，股市门槛低，大家都能参与，游戏规则固定，凭本事谁都不怨谁，而牛市起来，财富确实普遍都增值了。

以上三点说的都有道理，但我业内深耕十多年，听到大家都这么说，也只能呵呵一笑了之了。因为以上三点都是大道理，如果股市靠这3点就能走牛，前几年也不会熊了。那些牛人能拿这些出来说。但炒股的时候，绝不会因为这几条就一路持有。别说是这些，我和一个基金经理沟通，人家就表示，他不会因为一个股票成长就去买，就算买也只是稍微买一点点。哪个超配的股票不是一个方面因素都考虑到了，都谈妥了再加重仓？即便这样还有出问题的时候，所以个人投资者，随便听消息，随便听大道理，这是不成的。

而我之所以说这些，就是先打一下预防针，只要行情一强势，类似的大道理后面还会铺天盖地，你怎么想怎么对，结果就会丧失基本的观察力和警惕心。而在突破年的档口，只看远方不看路径，是不成的。

反复蓄势，反复拉升

就拿当前市场来说，自从突破3000点的7个月震荡区间之后，上涨主流的特征就出现了明显变化，出现了大量的蓄势拉升状态，对于这种状态，下面我仔细说。大家先看，下面图里这些股票，是我用「博尓系统」对股票进行交易量化后的截图，震荡中橙色的「机构库存」，不会有明显的下降，甚至还会增加，这就是机构蓄势状态。而现在的牛股，就是拉升、蓄势、再拉升、再蓄势、又拉升的过程。最近我问过很多非专业的炒股者，虽然行情在不断的涨，他们也对市场有很好的预期，但是不能有一点点的干扰，只要股票一涨的慢或者一跌，就生怕出问题。但实际上，哪只牛股是没有调整的，给走势的涨跌左右，一涨就觉得有戏，一跌就觉得出问题，实际都是自己并没有看清当前这个股票真是的交易局面，机构资金到底是个什么态度。但这点上，拿「博尓系统」去量化，属于对症下药。这点只要大家自己到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，去量化交易，自己立刻就能体会到。或者我给大家一个入口，→点进去也能看到，入口是我朋友的微博上整理的「博尓系统」，看他的微博置顶帖就行