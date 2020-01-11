说到出超级大牛的板块盘点，相信大家都有兴趣，这也是我昨天晚上和那位财经系的教授交流时，人家提示我的。本来昨天的沟通，谈的是让他的学生过来实习的事情，结果教授跟我说，最近他自己也要好多学生一起做项目，因为他原本就是桃李满天下了，其中有好几个现在都在做基金经理。其中一个学生牵线，他承接了一家基金的研究工作，研究的课题就是未来经济的发展中，A股市场能获得高溢价的板块和公司。

这个项目已经进行了一段时间，有了初步的一个结果，所以我也很好奇，问了一下。教授就简单和我说了一下，我这里也和大家分享一下。

前30年，这30年，后30年

所谓30年河东，30年河西。我们也确实30年有一次大改变。1949年~1978年，近30年时间是站起来，但那时候是没股市的。1978年~2018年，这30年时间是富起来，只要能够象征人们富起来相关股票，都是大牛辈出。衣食住行，从喝酒喝奶（茅台、伊利），彩电、空调（长虹、格力），到有房有车（万科、上汽），同时扩展到相关的产业链，大牛层出不穷，这些大牛股里，50倍、100倍上涨都不算多的。那么之后2018年~未来30年，是强起来。只要和象征强起来有关的股票，也会有一堆的牛股露头。

当时，我是一再询问个，哪些板块代表强起来？教授大概说了三个方向，一是话语拳（真正有国际竞争力、占领国际市场的龙头公司），二是不受制于人（有能力，有希望打破、制衡他国技术壁垒的上市公司），三是突破自然条件约束（对延长人寿命，对抗恶性疾病有贡献的企业；对进一步提高生活质量有贡献的企业）。

30年大牛，现在就开始了

之后，我们也对市场行情做了交流，因为教授也是知道我用「博尓系统」，用量化交易的方法做股票10年了，而对于量化他也了解，所以也跟我说，现在也不是坐等30年变强，他们做这方面的研究，也是想理清脉络，然后机构资金一配合，投资逻辑一被认可，哪里需要30年，现在就飞起来。并且，拿「博尓系统」去量化，有些大牛潜力股的迹象已经能量化出来的。

而教授说的这点，也确实值得大家重视，因为上了3100点之后，市场上涨的主流已经出现了明显的特征，那就是蓄势拉升。对于蓄势拉升，简单说就是机构资金蓄势准备之后，再出现拉升。用「博尓系统」量化，就是无论股价下跌还是震荡，如果看到，橙色的「机构库存」不会明显减少，甚至还在增加，那么这种时候就是机构蓄势。大家自己的股票在上涨中是不是机构不停的蓄势拉升，也可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己来量化。或者我给大家一个入口，→大家点这里进去，是我一朋友在微博上整理的「博尓系统」的用法，入口，看置顶的那条微博就行。

上面图里的股票，就是反复蓄势的股票，蓄势中，下跌、横盘各种形式都有，但关键就是橙色的机构存是没有明显下降的。这还是特别容易辨认的，一看就清楚。而蓄势拉升中，蓄势是因，拉升是果，当机构蓄势认清楚了，吃到拉升阶段的盈利就成了大概率。同时牛股就是不停的拉升、蓄势、再拉升、再蓄势的节奏，因此看到了这个节奏，抓牛股的范围也就大大缩小了。

外表像，并没有用

另外，我还是再次提醒，别我要说30年大牛，然后大家在看手头股票，就怎看怎么像大牛。这也会出问题，就像最近，你能看到很多股票震荡后拉伸，于是一定会有人觉得震荡之后一定涨，但实际并非如此，如果真个震荡不是机构蓄势，而是橙色的「机构库存」消失，那就说明，震荡中机构资金并不认可，也不积极参与，后面变数就很大了。下面图里的股票就是前车之鉴。

这也正是如此，大家此刻手头股票如果还在震荡，蓄势状态一定多注意，有没有机构蓄势，这一刻因为市场好，区别还不大。但等到下周几天一走，差别一定会加大。所以大家自己手头的股票，先应用商店里下个「博尓系统」的APP，或者上面我有放我自己整理的入口，大家可以点进去直接用。另外，我和几个朋友形容过这个差别，把握机构蓄势，就是春节让A股来买单。看不清楚，手头拿了一堆「机构库存」消失的股票，结果就是倒贴进股市。相信谁都不想自己是倒贴的那个。



