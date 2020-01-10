今天市场从早上的高开低走，到下午的全线收复。结果让更多的朋友放宽了心。并且有朋友跟我说，现在看空都是在YY，根本不会有事的，基金卖的那么好，这些基金都得到股市里来买股票，怎么可能跌下去？

同样的学费，别再交了

对此，我只是笑笑，心里就在想，那朋友日后还得交学费。如果这种逻辑也成立的话，那么曾经我们经历的那么多次阶段强势行情，哪次不是基金大卖，资金进场，但结果最后还不都跌下来了？所以对股票的认识，停留在感觉上，是提高不了自己水平的。前不久和一个基金经理聊的时候，他就说过一句很精辟的话，情绪提升不了成功率。我们的操作一定是以数据做支撑，才有机会成为一个能在各种安全下胜出的投资者。

数据上的信心

今天早上行情下跌的时候，我也在盯盘，我也很笃定，原因是下面那些统计数据。这是我用的「博尓系统」里统计的数据，系统我用10年了，这个数据我也盯了好几年了。它是对「机构库存」数据的统计，而「机构库存」代表着机构参与的积极程度，今天哪怕上午市场下跌最多的时候，但三日、五日、十日有「机构库存」存在的股票，依旧都在增加，并且都是2000家以上的绝大多数。这说明机构资金参与既积极又持续，不但有更多的新股票里面出现机构资金的活跃，并且那些持续有机构资金参与的股票，也依旧活跃。

量化数据的力量就在于此，当数据展现在面前的时候，只要有点常识，小学生都能知道该怎么做股票。另外，「机构库存」三日连增、五日连增的股票，特别注意，牛股应该就在里面诞生，大家手头股票是不是有这种状态，应用商店里，可以自己下载「博尓系统」的APP去使用。或者→点这里进入，也很方便，电脑上也能用的。

之所以说，「机构库存」连增的股票要特别注意，就是市场突破3000点之后，上涨出现了明显的改变，蓄势拉升成为主流。对于蓄势拉升，简单说就是机构资金蓄势准备之后，再出现拉升。用「博尓系统」量化，就是无论股价下跌还是震荡，如果看到，橙色的「机构库存」不会明显减少，甚至还在增加，那么这种时候就是机构蓄势。





上面图里的股票，就是反复蓄势的股票，下跌、横盘各种形式都有，但关键就是橙色的机构存是没有明显下降的。这还是特别容易辨认的，一看就清楚。而蓄势拉升中，蓄势是因，拉升是果，当机构蓄势认清楚了，吃到拉升阶段的盈利就成了大概率。同时牛股就是不停的拉升、蓄势、再拉升、再蓄势的节奏，因此看到了这个节奏，抓牛股的范围也就大大缩小了。

凭感觉就中计了

另外，我还是再次提醒，炒股是不凭感觉的，多少失误都是从感觉而起的，包括对走势的感觉也是很容易误导人出错的。就像最近，你能看到很多股票震荡后拉伸，于是一定会有人觉得震荡之后一定涨，但实际并非如此，如果真个震荡不是机构蓄势，而是橙色的「机构库存」消失，那就说明，震荡中机构资金并不认可，也不积极参与，后面变数就很大了。下面图里的股票就是前车之鉴。

这也正是如此，大家此刻手头股票如果还在震荡，蓄势状态一定多注意，有没有机构蓄势，这一刻因为市场好，区别还不大。但等到下周几天一走，差别一定会加大。所以大家自己手头的股票，先应用商店里下个「博尓系统」的APP，或者上面我有放我自己整理的入口，大家可以点进去直接用。另外，我和几个朋友形容过这个差别，把握机构蓄势，就是春节让A股来买单。看不清楚，手头拿了一堆「机构库存」消失的股票，结果就是倒贴进股市。相信谁都不想自己是倒贴的那个。



