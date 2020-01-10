今天市场又震荡了，重仓的朋友有点忍不住，问我的很多，到底行情怎么走，对震荡怎么看。实际面对震荡，传统理论也有成体系的分类，这方面在如若干年前，跟券商自营盘里的老法师们就套交过（那时候券商自营盘还是很牛逼的）。如果是常年震荡，比如年线上震荡五六年，那没啥好说，就代表市场认可的个股价值所在。但短期其几天的横盘，这背后到底是什么问题，情况就复杂的多，有N种可能。非业内，消息不灵通的，你很难准确判断。

前10年，后10年

而这也正是我前10年做技术分析+基本面分析；后10年，研究量化交易的原因。因为量化交易对交易的分类、归纳，是化繁为简的。比如股价此刻反复震荡，无论你是什么原因造成的，但结果就三类，机构蓄势状态，机构资金积极参与震荡，后面走好的概率更大。洗盘状态，同样有机构在做，但可能后面还得震荡，得洗干净才向上；第三种，做头状态，机构资金休息，短期顶。

蓄势拉升是主流

所以眼下砸3100点附近横盘震荡，背后必有一批股是通过震荡，消化3000点上来的短期获利盘，同时呈现蓄势状态，准备蓄势拉升。而蓄势拉升也是当前市场上涨的主流。回看当前市场大牛股，无不是蓄势、拉升、再蓄势、再拉升的杰作。而对于蓄势状态中，机构行为的观察，大家可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，系统我自己用了10年了，量化机构行为，优势明显。→大家也可以从这个入口进去，是我一朋友整理的，关于「博尓系统」怎么看机构行为的心得以及入口，置顶帖里就有。

所谓机构蓄势，用「博尓系统」量化，就是无论股价下跌还是震荡，橙色的「机构库存」不会明显减少，甚至还在增加，那么这种时候就是机构蓄势，近期大牛股，就是反复拉升，反复蓄势。

上面图里的股票，就是反复蓄势的股票，下跌、横盘各种形式都有，但关键就是橙色的机构存是没有明显下降的。这还是特别容易辨认的，一看就清楚。

容易出问题的震荡

那么，我想看到这里的时候，肯定有朋友会问，现在多数股票里面都有基金、券商等机构的持股，这岂不是都是蓄势了？实际并非如此，因为有机构持股不代表机构资金就在积极动作，如果买好了，扔一边睡觉，就不会有积极的机构行为，也不会对股价造成积极的影响。而一旦「机构库存」消失，就说明当前没有机构资金去积极参与，照顾这个股票。那结果多半是不会好的，就如同下面股票这种状态，看上去震荡之后都突破了。实际这种突破，坑人的可能更大，因为「机构库存」都消失了，本身就是对震荡的一种不认可。

这也正是如此，所以如果大家手头股票表现不好，就应该去量化一下，背后「机构库存」有没有，这方面先到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己量化交易，缺乏「机构库存」的话，目前这个位置也不是可以随便笑看风云的，突然拐头向下走的股票，可不止图里的那两个，会有很多的。买到一个牛市熊股，那就悲剧了。



