



已经成了惊弓之鸟

我不知道看我文章的朋友现在什么状态，但是我这些粉丝其实也是投资者，他们现在有一种惊弓之鸟的感觉，因为下半年已经是四次在3000点上方折戟沉沙，所以现在一有点问题，他们就怕得要死，但他们也坦诚，看上去这次和过去是有点区别，所以搞得自己很紧张，就怕好不容易开始有点解套了，再被打回原形。



问我的意见，我说所有问题先要问下这是不是问题，大家真的关心行情会不会跌吗？说到底，如果自己手里的股票天天涨，根本不在乎会不会跌这件事情。那问题来了，这轮谁赚钱，答案不言自喻，就是机构，所以问题不在这里，市场快速大涨200点，之后如果你是机构，后面还想做，你现在会如何？又问，如果你是机构，你现在已经打算撤退了，那么股价会怎么表现？结果是两个答案是一样的，都是震荡。所以今天的震荡，这是一点都不奇怪。甚至说，今天的震荡还是给情面的，后面的震荡可能还会更加厉害。尤其是新进场的第二梯队的机构资金，只有制造市场的不安，才能自己「反客为主」。



反客为主，先举锤子

而这种「反客为主」，要实现的话，并不复杂，对于大资金来说，如果收集不到足够多的筹码，只能是反复折腾，软硬兼施。洗好之后再发狠，再不走的，等上去之后把锤子举高些再往下砸，杀伤力就会大很多。



我当场用博尓系统给几位老哥做了交易行为的演示，就以上证指数为例，11月5日摸高3000点失败，之后股价开始回落，这一路调整就到了12月3日，然后开始上涨，到12月17日过3000，又开始调整，但很快股价重新恢复上涨，为什么这一次调整如此短暂？



其实用博尓系统可以看得很清楚，指数从12月17日高位回落的时候，代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据并没有消失，不仅机构没有消失，而且从12月17日到12月25日的这轮调整中，代表「做空」交易行为的绿色「主导动能」数据就出现了一天时间，很快就被代表「空头回补」交易行为的蓝色「主导动能」数据取代，这里要给刚看我文章的朋友解释下，所谓「空头回补」行为就是前期做空的资金又开始重新买入股票的行为。换言之机构开始重新买入了，按照博尓的解释，这就是「洗盘」行为，结果之后市场又是一路快速上涨。所以我和几个老哥说，你看清楚这一幕，你就不会担心说接下来行情会不会夭折，因为调整反而是给你机会了。所以眼下如果对于市场比较担心的，诸位看友，不妨也可以去安装一个「博尓量化」的APP，目前各大手机应用商店都有的，自己去跟踪下市场的交易行为变化情况。



反客为主，赚把大的

为什么我说如果调整，反而能赚一把大的呢？因为对于有机构资金参与的股票来说，砸盘目的就是为了买到更多廉价筹码。这些股票下跌背后，「机构资金」也就是刚才说的「机构库存」数据并不消逝，就像从12月27日开始已经收获三个涨停板的万润科技（002654），就是非常典型的，该股12月20日创下新高之后，股价开始连续三天调整，但是按照我前面说的，「机构库存」一直保持活跃，同时调整到12月24日就出现了「空头回补」行为，之后很快就恢复了上涨的态势。



这种招数其实也不是头一回用了，只要散户一不动，把底部砸漏的情况就经常会发生。但如果量化出此刻的下跌中「机构库存」在不断活跃，砸盘的时候资金都在积极运作，那行情一好会怎么样？我想大家心里很清楚，所以真的下周调整下来，那就是给你一次超车的机会，所以有兴趣的朋友，不妨和我一样，上应用商店，安装一个「博尓量化」APP，把那些调整下来但是「机构库存」数据不断增加的个股给圈起来，看看谁能出现「空头回补」行为，当时候也就不用担心了。





有些股票没人管

另外，既然有可能震荡，一定会砸漏一批股票，要杀鸡骇猴，就不会有皆大欢喜的结局，量化出来，如果不是「机构库存」持续活跃的话，那这种属于机构资金打算放弃的股票，也就根本没有反客为主这回事了，杀伤最大的首推这种股票。就像大家都会关注下的贵州茅台（600519），用博尓系统去看，其实从11月最后一周开始，该股的「机构库存」就已经消失了，所以别看12月股价在高位盘整，现在看来，其实就是机构出走的节奏，不管将来跌下来有没有机会，起码现在不要去趟这趟浑水。



我和大家交流下来，几位老哥都说自己也清楚，虽然很多股票，最近的走势都差不多的，也知道这里面肯定有好有坏，但是自己就是没个系统的方法去判断，一会看看这，一会用那个看看，而我不是倚老卖老，我自己用博尓系统超过八年，原因就是一套稳定的方法，我是越用越熟练，起码可以看到很多市面上看不到的数据，而且一看就知道是啥，我最讨厌那种画20根线的东西，那是玄学，不是炒股票用的。所以大家不妨也趁着周末，自己去安装一个「博尓量化」APP，你搜索下也可以找到的，找不到的也可以去我微博首页找，我做了个量化工具下载的合集，方便大家。