最近约稿比较多，好多财经网站过来约稿。但题目都挺接近的，不是围绕1月份的行情，就是围绕1季度行情，说风口，说变化，说趋势。但约稿之外，博客里我到想说，普通投资者要注意的，不是12月以来，我的股票涨了多少，这个市值增长，未必体现出你的投资能力，因为多数人的股票是之前就拿到现在的，并非12月头上选择的。

此刻是一次检验

真正能检验自身投资能力的，是最近这5天震荡中，你的市值是什么状态，最怕就是行情一震荡，手头股票市值缩水的行情更快，这一定是有问题的。因为如果你逆风的时候都可以赚钱，那风口来的时候还担心什么呢？而相反，如果钱都是来自大风期，那么别说换个方向刮了，就是风刮得小了，都会体会到什么叫麻烦。朋友们可以对比一下自己的股票市值，如果这几天震荡的时候，没有跑赢市场，那请仔细看下面的内容。

实际上，3100点的人气要比3000点的时候更高，这点只要看看成交量就清楚。没让自己市值提升，怪不得市场。只能说没有抓住市场的主流。而现在市场的上涨主流，不管走势如何千奇百怪，背后的交易行为都是同类的。那就是个「机构蓄势」。很多股票就是蓄势拉升，牛股就是蓄势、拉升、再蓄势、再拉升。





在蓄势拉升中，蓄势是因，拉升是果。「机构蓄势」状态能看清楚，吃到拉升阶段就容易很多很多。下面图里的两种都是「机构蓄势」，别看有的是下跌，有的是横盘震荡，但拿「博尓系统」量化，橙色的「机构库存」都明显存在，并且没有因为股价的折腾而有明显的减弱。这就说明机构资金面对震荡、调整，并没有改变他们积极的态度，涨了又涨的股票都是从这里面出现的。大家也可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己量化机构行为，手头股票有「机构蓄势」状态，就比没有的要强很多。

谁有下跌空间？

没有机构蓄势状态的股票，是下面这种情况，同样的震荡，甚至还会震荡上行，但就是量化不出橙色的「机构库存」，这就情况就得高度警惕。因为上涨、震荡中的「机构库存」消失，说明机构资金并不认同当前的股价，而现在又不是2400的低位，3100点位置上不认同，下去的空间绝对是有的。

这也正是如此，所以如果大家手头股票，最近表现不如市场，就应该去量化一下，背后「机构库存」有没有，这方面先到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己量化交易，缺乏「机构库存」的话，目前这个位置也不是可以随便笑看风云的，突然拐头向下走的股票，可不止图里的那两个，会有很多的。买到一个牛市熊股，那就悲剧了。



