行情涨30点，按说之前连涨，现在涨这点不算少。但就有朋友跟我抱怨手头股票为什么涨的那么慢，并且这种抱怨不是一两个人，而是很多人。这就值得我重视了，所以我自己问问他们，为什么这么着急？结果就一个原因，怕跌。

怕跌不是没道理

因为走势上，他们都看到了3100之后，之前7个月的筹码，基本全部获利，如此巨大的获利盘存在，哪可能什么都涨？很多股票后面肯定要跌下来。对此，我是劝那些朋友，现在最怕自乱阵脚。现在这种位置，如果失去警惕性，是会大亏的。但如果一直自己吓自己，也一样大亏。因为后面的股票，一定不会都加速上涨，涨的慢的，跌回去的一定一大批。但者不代表现在表现不好的，后面一定表现也差。当市场大环境营造好之后，主要就是看机构资金如何唱戏。而现在有潜力的股票，首先就是那前段时间已经完成洗盘的股票。这道理很简单，都是获利盘的时候，你不洗盘，怎么涨的上去。

轻装上阵的洗盘

而对于洗盘，我一直使用「博尓系统」，量化交易后判定的。之所以量化交易中，震仓洗盘的交易特征是非常明显的。我先仔细说，首先洗盘肯定是机构行为，所以会有橙色的「机构库存」始终伴随。并且洗盘中机构会主导做空，导致绿色的「做空主导」，但时间不会很长，很快就是蓝色的「空头回补」主导交易出现，说明机构开始偷偷把股票买回来了，这种一系列的交易状态变化，就是震仓，就像下面图里的股票那样。拿「博尓系统」，能把震仓现象量化的非常清晰，网上也有很多人研究量化，整理的心得、用法也挺多，大家可以应用商店里，下个「博尓系统」的手机APP，一样可以用的。我一个朋友在的微博里，整理的心得、用法也挺多，→我这里放个入口，大家点过去可以用的，微博置顶帖了就有。

一个股票，如果需要不断上涨，就必然会出现反复洗盘，因为不洗盘的话，获利筹码越来越多，哪里拉的上涨。因此即便是一只强势的股票个，良好的波段参与位置，就是在震仓洗盘之后。

3100不小心，是要大亏的

但为什么说，现在失去警惕心，也会大亏。就是因为最近的股票很多都是震荡后上涨，但并不是说，这种走势就全都是前期震仓，现在突破了，就能说前面是震仓了。有很多，就算涨上去，也不是震仓。这种股票的大涨机会就小了很多很多，因为机构资金不愿意在震仓中参与，难道就会有突破中参与？估计只有水平有限的个人投资者才那么做。大家看下面那些「机构库存」在突破中消失的股票，就是很容易跌回去。

接下来的行情，大概率成交额不会肆无忌惮的放大，大概率市场资金就是择优而做。不洗盘的都得洗盘，最近能表现好的，就是那些洗过盘的股票。而那些没洗盘不算，机构资金还不认同的股票。基本都只能维持短暂的上涨，很难涨的多。所以量化是很重要的，「博尓系统」大家可以应用商店，下个「博尓系统」的手机APP。涨起来，「机构库存」的股票，随时会有问题，越涨风险越大，这点大家心里要明白。



