今天市场又涨，昨天讨论的时候，朋友们分成两拨，一波说行情有问题，一波说行情没问题。结果今天说行情没问题的人，明显声音更响了。但炒股从来不是比谁嗓门响，真的人声鼎沸，聒噪漫天的时候，反倒是最最应该小心的时候。

拜一拜自选股

今天的上涨，不能说没有问题。并且这些问题很多朋友也已经看到了。那就是最近在3100点附近的上涨，和3000点是已经有明显不同。3000点的折腾，多少还是以同步的大家一起动作为主的。而3100点的折腾中，全线动作越来越少了。都是局部板块的冲击，结果就是大涨的股票比3000点震荡时多了，大跌的股票也多了。已经有朋友说了，后面就看自己是哭是笑了，还在自选股上贴了一个符，不停拜，真是笑死我了。

散户最大的不利

实际眼下的局面，对散户来说，最大的不利就是，就是现在股票越来越多了，当股票超过3500家之后，散户已经没有能力从基本面上把握股票全局变化了。在信息处理能力不足的情况下，在3700只股票里选股，和大猩猩没区别。这话还不是我说的，是以为我熟识的基金经理说的。当时人家还说，实际现在散户炒股，比机构资金还要难。机构资金量大，只要缩小选股的范围，买自己认可的股票就行，没有择时细节的困扰。而对散户来说，除了要大幅缩小选股范围（3700只股票看都看不过来，别说研究了。）还要大幅缩小择时范围，否则实际买的不好，同样很难赚到。

实际早上我写3100点震荡时期，需要聚焦于“蓄势拉升”状态，就是做了大大缩小选股范围的动作。所以下午就讲讲如何再进一步大大缩小择时范围。同样，我在择时上，也是通过「博尓系统」进行量化后达成的。

大幅缩小择时范围

最近今天，实际市场也好，个股也好都是震荡的股票多。而当前是突破过去7个月横盘区间之后的上涨，因此肯定积累大量获利筹码，因此此刻股票一旦震荡，最最好的结果就是，此刻的震荡是在震仓洗盘。因为如果是震仓洗盘的话，说明这是机构资金有意为之，洗盘之后，浮筹会少很多，再拉升股价就轻松了。

对于震荡是不是洗盘，量化交易会出现明显的特征。首先洗盘肯定是机构行为，所以会有橙色的「机构库存」始终伴随（图片下方橙色柱状）。并且洗盘中机构会主导做空，导致绿色的「做空主导」，但时间不会很长，很快就是蓝色的「空头回补」主导交易出现，说明机构开始偷偷把股票买回来了，这种一系列的交易状态变化，就是震仓，就像下面图里的股票那样。拿「博尓系统」，能把震仓现象量化的非常清晰，我一个朋友在的微博里，整理的心得、用法也挺多，→我这里放个入口，大家点过去可以用的，微博置顶帖了就有。当然，还可以应用商店里，下个「博尓系统」的手机APP，一样可以用的。

从数据的统计上看，最近涨幅小于5%的股票，占一半以上，说明确实多数股票就是在震荡。但震荡不等同于震仓。如果机构资金参与不积极，在震荡也不是震仓，哪怕看到股价震荡后突破上涨去，都不是震仓。就像下面图里的股票，橙色的「机构库存」消失，那就不是震仓。

而不是震仓的震荡、突破都是很难维持的。所以后面这些股票都跌下来，并不奇怪。接下来的股票，不洗盘的只有两条路，一种是去洗盘，一种是下台阶。所以量化洗盘是很重要的，如果拿「博尓系统」去量化，大家可以→应用市场里，下载一个个「博尓系统」的手机APP就能使用了，然后量化手头股票有没有洗盘。没有洗盘的上涨，可能如果今天是小问题，过两天这问题一积累，一定会变的很大，足以影响到股价大趋势的表现。



