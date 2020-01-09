早上又是一个冲高回落的走势。这种走势之下，又有很多朋友问我，最近行情涨上来之后，他们现在是赚钱的，所以问要不要走。现在他们很纠结，走了怕后面继续上涨。不走的话，下面3050、2920还有两个缺口，补3050渠口或许还能扛一扛，补2920缺口的话，真就扛不起了。

缺口，又是骗人的

我是回那些朋友，缺口就是用来杀那些天天盯着指数看的技术派的。眼下真正需要注意的，绝对不是过去的缺口，而是眼下行情形势的新变化。这种新变化，我的总结就是，蓄势上涨、洗盘上涨成为主流。所谓蓄势上涨，就是股票在上涨中出现震荡，但震荡中机构资金的行为依旧积极，甚至积极程度还在增加。那么这种震荡就是蓄势。现在蓄势上涨、再蓄势、再上涨已经成为当前很多牛股普遍出现的交易状态。

这种机构蓄势的状态，拿「博尓系统」去量化，能量化的非常清楚，并且也很简单直观，就是不股价股价是回落还是横盘，或者震荡，橙色的「机构库存」没出现明显的减弱甚至还在增加。这就说明股票震荡的时候，机构资金依旧积极参与，那么这样的股票，重新突破向上的机会就很大，否则，看不清，哪怕哪个好股票，都是几十万几十万的溜走。

下面就是拉升、蓄势、再拉升、又蓄势，又拉升的状态。最近很多股票之所以牛，就是因为他们就是这种交易状态。而现在很多这两天回落的股票，实际就是处于这种蓄势的状态里，而这也决定了，后面的行情反击的力量依旧不会小的。至于大家手头股票是不是也在这个行列里，可以自己到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己去量化。或者我朋友微博上，整理过「博尓系统」的心得和入口，从这点进去看置顶帖，也一样能用系统的。





没库存，空震荡

当如果震荡中不是蓄势状态，那变数就很大了，尤其是「机构库存」消失的股票，很容易随时出现意想不到的下跌。下面图里股票，就是上涨、震荡后「机构库存」消失的品种，后面全跌回去了。

这种前车之鉴，就是告诉大家，现在机构资金对股价的影响有多强烈，如今市场，机构资金的份额是越来越大，而「机构库存」，就是他们博弈的结果。真要是博弈的结果就是谁都不想管这个股票。那么这股票就显然不会有太好的表现。而我之所以把这样的股票给大家看，也是因为，现在的市场之所以在突破3000点之后就很快止步不前，一个很重要的原因就是突破去年6月以来的震荡区间之后，获利盘太多，不可能全线拉升，没有机构蓄势状态的股票就更难拉升了。对此大家自己到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，然后自己去量化，就会看的特别清楚，包括手头股票有没有「机构库存」，也会非常清楚的。而眼下确实有很多股票，「机构库存」处于消失状态的，而前面也都涨了，这样的股票隐患不小的。



