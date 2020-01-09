眼下，如果我说持续净流入几个月的北上资金会反手做空，看我文章的朋友肯定会想，这人在瞎BIBI什么，是不是被跌30点吓傻了？但我要说，就这个反手做空的问题，那些业内资深人士、很多机构大佬都是如临大敌。

为何忧虑“背后一刀”

外资买股，从历史上看，也不是买进就不同，单吃红利过活。有利益外资照样跑。我和一些业内资深的朋友交流，他们都很清楚，从2018年至今，外资每每持续买股，可都不是3000点之上进的。巴菲特的老搭档芒格，在去年2月份《时代周刊》的股东大会上已经说过，一些聪明的钱早就进A股了？2月前是什么位置？再看外资抛出的时候，2018年的1月份，2019年4月份，外资主要配置的沪深300，上证50就在统一价格水平，当初这个价格上外资跑了，现在又到这个位置，凭什么确保外资能够坚守？





再看最近科技、题材股票，可能之前外资也进了，但毫无疑问，进入这些股票现在已经赚的钵满盆满，蓝筹有获利也会主动撤退，这些科技题材股，他们会一直拿着？而这些，正是很多业内朋友所担心的，因为他们和外资打的交道也不是一年两年了。

有前科，有忧虑

同时，现在机构资金也是多元的，ETF的主力军也囤积在上证50、沪深300上。当他们担心外资可能临阵反水的时候，他们会如何？这些都是几个业内大佬提醒我的。让我多注意资金机构资金的行为，怕有大变化。

而我当然心领神会，拿「博尓系统」去量化几个重要指数的交易状态。果然无论是沪深300还是上证50，前几天都提前出现「获利回吐」行为主导交易。因此，眼下震荡并不偶然，你能量化出来，你也是这个判断。





当然，大佬买卖，毕竟离我们比较远，我们资金手头股票，才是和我们最密切的。但有一点是肯定的，如果你手头股票里的机构资金都怂了。那么，哪怕这是一个机构的重仓股，也不会有好的表现。而机构怂不怂，观察起来也不难，直接拿「博尓系统」量化「机构库存」。就像下面图里的两个股票，一个突破后虽然回落，但还有新高；另一个突破后一回落就直接跌回去了。区别就是前者「机构库存」越来越多，机构行为一直积极。但后者突破上去之后，「机构库存」没有了。而大家手头股票也是一样的，应用商店里，下个「博尓系统」的手机APP，直接量化之后，就清楚会自己的股票，「机构库存」有没有机构库存。我朋友在微博里也整理过「博尓系统」的心得，→大家可以点这里进去看，置顶帖就是。





下跌也一个套路

再说那些前几天已经扛不住的股票，表面上看，前几天市场横盘，一些股票提前扛不住就是弱。但走势的弱只是人的感觉，并不100%的反映了交易的状态。有些股票即便一路下跌，「机构库存」都是在不断增加的，这样的股票，跌个三五天往往大反击也会到来。背后的原因和上面说的一样，不重复了。

实际上，今天这37点的下跌，我也觉得不是什么坏事，正好提醒一些朋友，很多时候，当自己觉得必涨无疑、稳如泰山的时候，其实潜藏的危机就已经开始了。这种时候，量化数据比凭感觉走，准确率要高很多。这方面，大家自己用「博尓系统」去量化，就能有切身的体会。切记，在自己高枕无忧的时候，实际多数人和你一样，但机构资金、那些大佬是什么态度，可能完全不同。











