面对今天这种30多点的下跌，8个字解决，“不蓄不做，不洗不看”。我有个朋友，号称自己是“隔壁老王”，行情一有波动就找我，因为他觉得每次找我，之后他心里就会有底，很多时候就赚了。今天他找了我之后，收盘前，就按照这8个字抢进去了。并且股票发我一看，我觉得他后面赚钱是大概率。

相比之下，我看今天市场里股票的表现，以及今天的成交量水平，估计大概率后面至少几千亿的抢盘资金会灰飞烟灭。因为，蓄势股、洗盘股真没那么多，很多人都抢错了。

股票上涨，两种状态

目前这个市场的局面，就是行情快速上涨后，积累了大量的获利盘。这种时候，股票要能上涨，是有两种状态，一种是机构资金无视市场短期调整，积极参与；另一种是，前期刚刚完成洗盘，浮筹都洗掉了，上涨都很少有抛压，自然就容易上涨。除此两种之外，多半还得往下走。

不蓄不做

而机构蓄势股，与机构洗盘股怎么看，关键就是机构行为能否看清，我是一直用「博尓系统」来解决这种问题。拿机构蓄势来说，多数时候，调整的起因就是机构资金不积极，不作为，拿「博尓系统」量化，结果就是橙色的「机构库存」下降。但有种时候，调整的别后，橙色的「机构库存」并没有下降，甚至还在提升。那么这种状态就是机构蓄势，它说明机构资金面对调整，依旧十分积极。后面能涨的股票，有一多半，就是这种表现，其状态就和下图里面股票的状态是一样的。而大家手头股票是不是这个状态，一样可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己量化。或者到我朋友的微博，他们上面有详细的系统使用和系统入口，我这里给大家一个链接，→点进去微博首页置顶帖去看就行。

相比之下，最近的上涨中，也有不少股票，「机构库存」是消失状态，这种状态就说明，机构资金对于上涨是不认可的，那么一回落，往往就是持续回落，今天可能也就损失个1%、2%，但后面今天就损失大了。

不洗不看

洗盘股，虽然不像蓄势股那样，「机构库存」那么刚猛，但机构洗盘同样有非常明显的交易特征。首先洗盘肯定是机构行为，所以会有橙色的「机构库存」始终伴随。并且洗盘中机构会主导做空，导致绿色的「做空主导」，但时间不会很长，很快就是蓝色的「空头回补」主导交易出现，说明机构开始偷偷把股票买回来了，这种一系列的交易状态变化，就是震仓，就像下面图里的股票那样。拿「博尓系统」，能把震仓现象量化的非常清晰。





大家自己也可以到应用商店，下载一个「博尓系统」的手机APP，然后自己就能量化了。正是由于今天的调整中，我看到了很多股票，回落既没有洗盘特征，有没有蓄势状态，那么这些股票很可能面临极大的抛盘。而大家自己去量化，一定看清楚，避免手头拿着的，都是上面右边图理这种，没蓄势、又非洗盘的品种。那些品种，最近是看不到什么前途的。