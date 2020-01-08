早上行情有过20点的下跌。对此，有朋友觉得外围不稳定，指数刚刚突破，获利盘极多，后面行情要调整。但同样也有很多朋友，觉得很笃定，因为突发事件不改上涨逻辑。实际上，不管是看空、看多，面对12月以来，上涨250点的行情，出现一个20点的调整，就要判断一次行情是还会继续涨，还是到头了？本身就已经是被涨跌牵着鼻子走了。

教导“隔壁老王”

我有个朋友，号称自己是“隔壁老王”，行情一有波动就找我，因为他觉得每次找我，之后他心里就会有底，很多时候就赚了。实际我和他说并不是什么神机妙算，就像今天，这种涨跌，我就告诉他，我现在根本不看，眼下真正要注意是当前市场的结构演变趋势。拿统计数据来说，2857点上涨以来，指数上涨分两个阶段，12月2日~17日`一个阶段，12月24日至今是另一个阶段，两个阶段涨幅大体接近，但12月2~17日这个阶段，下跌股票极少只有3家。而12月24日~1月8日同样的上涨中，下跌股票就已经是几百家了。同样，这一个月的上涨中也有两个震荡阶段，12月16日~12月24这段震荡中，下跌股票只有23家。而1月3日~1月8日的震荡中，下跌股票又是几百家。

这说明伴随行情的推升，实际不涨反跌的股票是越来越多的。未来，这个比例只会扩大，不会减少。在整体向上的过程中，一批批股票会被淘汰掉，但谁都不想，自己买的股票，是行情的淘汰品种。不过主观愿望再强，如果看不清，靠猜，那么最后留在手里的一定是被淘汰品种。

有些下跌，直接无视

对此，面对短时间的回落，个股里的机构资金如果是积极的，根本就可以无视的，而在交易上的体现就是，根本不管股价下跌，我本人一直拿「博尓系统」去机构资金的态度。只要橙色的「机构库存」始终在增加。这就说明，机构资金态度很积极，无视下跌。这种状态下，只要市场后面不大跌，后面资金往往是找干无误，很快股价就涨回去了。这些股票的交易状态，大家可以用「博尓系统」去量化的，我朋友的微博上整理过「博尓系统」的用法和入口，→大家可以从这里点进去用。当然，应用商店里也有「博尓系统」的APP，下载也很快。

而实际上，真正在做头的股票，根本不会等到下方获利盘看到市场不对了，要逃跑时才做头，而是提前就早就跑的没影了。所以真正有问题的股票，在短期回落之前，「机构库存」就已经会下降或者消失。上面图里大家一对比，大家就明白，然后就看自己股票这两天回落了几天，如果是短期回落，就自己拿「博尓系统」去量化。

震荡也一样

当然也有朋友会说，我的股票涨的慢、涨的少，应该没事吧。实际，走势可能不一样，但机构资金的态度都一样，要么积极的做，要么提前撤。同样量化「机构库存」就行了。

实际上刚过去的2019年，是一个利好频发的年份，但去年6月开始，就有很多朋友觉得市场难做，原因就是现在股票太多，纵然是热点板块，交易状态都不是永远做多下去，更别说其他股票了。但只要跟上机构资金的节奏，波段上涨反而是一个接着一个的把握。这方面，大家可以自己用「博尓系统」来量化清楚，应用商店可以找到的，大家点自己去用「博尓系统」，应用商店里搜索「博尓系统」，然后下载一个APP就可以用。哪怕是很长一段时间涨的慢的股票，量化交易之后，照样可以从里面捞出金子。



