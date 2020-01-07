今天又涨20点，很多朋友都跟我说闻到牛市味道了。我是去了一个大学，为公司里实习生的事情找那位财经系的教授。人家桃李满天下，学生里做基金经理的好几个，所以每次都向他讨教对市场的看法。

盯上这20万亿

教授做事情是很认真的，哪怕是说对市场看法这种事情，还给我看看他做的表格模型，讲一件件利好和市场的表现一一对应。然后跟我说，对应之后看的很清楚，这轮行情，启动是12月3日，而那天正好公布一个大利好，允许银行理财子公司直投股票。如果理财资金入市比例从3%提高到10%，带来的增量资金就是三万亿。有这个预期之下，自然场内资金都会自己兴奋的动起来。但单纯这3万亿，并不能使得场内机构资金，勇敢的闯过3000点，让去年5月份震荡以来的所有参与者全部获利。因此在12月18日市场攻到3000点之后，就出现了明显的震荡。

但元旦一过，YINBAO监会，提出鼓励居民储蓄进入资本市场，这就彻底不是30000亿的数目了，目前居民存款有70万亿以上，10%比例入市就是7万亿，问题是如果7万亿入市，企业资金、金融机构资金会不入市？这都是互相影响的，全国储蓄总额2019年肯定在180万亿以上，以这个比例计算，未来几年，入市资金20万亿都不为过。

当时听着这些数据，都忍不住问教授，20万亿入市，这行情不是炒的10000点都挡不住？结果教授很自信的告诉我，全球第二大经济体，指数涨到10000点难道是天方夜谭？但也千别当股市就能顺顺当当的涨。现在他的几个做基金经理的的学生都抱怨，好股票几乎找不到。要么就是特别高，要么就是前景很美，但八字没一撇的，这也是A股目前的现实。但认购的钱是不断的再进来，你就被动得买股票。于是也就一闭眼，大家一起吹呗，但一边吹，一边眼睛贼亮，稍有风吹草动就得跑，跑完了，根本跑不掉，2020年的排名会掉好多，下岗都有可能。

机构跑，我也跑

所以教授提醒我，现在股票涨起来，也得多留个心眼，看到机构要撤退的，宁愿少赚点，自己也现出来，当然他和我也很熟了，知道我自己研究量化交易10年，「博尓系统」也用了10年。机构偷偷撤退这种事情肯定能量化出来，所以也就只是提了一下。对于大家来说，自己去量化，上涨中的猫腻也能看的清晰。

下面图里是对股票的量化交易结构，橙色是「机构库存」，一个股票，如果上涨中，橙色的「机构库存」消失了，那么无论他是突破上涨，还是连续上涨，短期就很容易出问题，因为这种上涨，涨上去之后，「机构库存」反而消失。而「机构库存」消失，就说明机构资金根本不认可此刻股价的上涨，那这种上涨还会有什么前途？我下面也就放两个股票，但大家可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，自己去量化交易，→或者从这个入口进去也行，那是我朋友在他微博上整理的系统心得和入口。

看上面图，很明显，「机构库存」小时候的上涨，危险极大，猫腻极多。

最近牛股多蓄势

而在教授来看，眼下行情突破以后就进入第二阶段了。第二阶段的操作，和去年12月份的策略还是有区别的。短期能够走强的品种，集中在蓄势再拉升，和洗盘拉升中。尤其是蓄势拉升，眼下的牛股，很多都是用这个办法冲上去。下面我仔细说。下面图里这些股票，震荡中橙色的「「机构库存」」，不会有明显的下降，甚至还会增加，这就是机构蓄势状态。

而现在的牛股，就是拉升、蓄势、再拉升、再蓄势、又拉升的过程。而这就是指数攻到3100的新情况。而眼下我问过很多非专业的炒股者，虽然行情在不断的涨，他们也对市场有很好的预期，但是不能有一点点的干扰，只要股票一涨的慢或者一跌，就生怕出问题。但实际上，哪只牛股是没有调整的，给走势的涨跌左右，一涨就觉得有戏，一跌就觉得出问题，实际都是自己并没有看清当前这个股票真是的交易局面，机构资金到底是个什么态度。但这点上，拿「博尓系统」去量化，属于对症下药。这点只要大家自己到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，去量化交易，自己立刻就能体会到。另外我自己看看眼下的股票，不是所有的股票都在加速涨，但涨的慢的股，蓄势的也不少。但同时「机构库存」消失的股票同样也是有的。普通人觉得股票有问题，或许是家乡，如果是机构要跑，那八成真就是有问题。牛市熊股那是最伤人的。



