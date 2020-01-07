如果接下来几天，有股票突然就崩了，我一点也不奇怪。今天早上，给我那个在大私募里做的同学挂电话，本来是聊一聊行情的，结果他是巨忙，牵线、搭桥、谈合作的。但有一点非常有意思，周末的时候，我和券商资管的朋友沟通，，那朋友也是谈资金联手，还放下一句话，谈的成就做，谈不成的就一拍两散。

所以我也问我那个同学，结果他回答很简单，现在这个位置，谈不拢，谁都不敢动，你坐上去，结果有人跑了全扔给你，万一后面行情再一跌，跑都没法跑，哭的哭不出。所以不谈好是绝对不做的。但以我和他们那么多年交流的经验和自己的观察，每每到这种时候，股票不可能天天涨，一定会有回落、震荡的时候，而那种时候，就是看出一个股票有没有大牛潜力，值不值得你拿着关键时机。

达成默契很重要

机构之间能谈拢的股票，和机构之间谈不拢的股票，我拿「博尓系统」去量化，能看出明显的不同，就是有没有蓄势状态。如果一个股票里机构资金之间无法协调一致，就很难有机构行为活跃的局面，往往只要稍有回落，甚至稍有震荡，橙色的「机构库存」就消失了。这种状态就说明谁都不愿意主动去积极参与这个股票，那么这样的股票短期就很难看到什么好的表现了。就像下面图里的股票那样。而现在大家手头股票的机构状态，也可以用「博尓系统」去量化，我朋友的微博上有「博尓系统」的整理，这个入口大家可以点进去用。另外大家也可以到应用商店，自己下个「博尓系统」的手机APP，自己去量化。像下面这种，一个小波动，「机构库存」就消失的股票是最要当心的。

之所以当心，就是因为，这种状态就代表，机构资金至今根本没谈拢，稍微有震荡就疑神疑鬼，生怕被别人坑了。结果很有可能恶化，变成大家一起逃命。

蓄势、拉升、再蓄势、再拉升

而真正有成为牛股潜力的股票，肯定都是机构资金此刻达成共识，形成主流力量的股票。这些股票，震荡中橙色的「机构库存」，不会有明显的下降，甚至还会增加，构成了机构蓄势状态，而现在的牛股，就是拉升、蓄势、再拉升、再蓄势、又拉升的过程。而这就是指数攻到3100的新情况。

所以说，眼下我问过很多非专业的炒股者，现在他们有各种各样的担心，有担心自己股票涨得慢的，有担心自己股票会不会突然下跌的，也有看到自己股票现在下跌，急的骂山门的。但实际上，哪只牛股是没有调整的，给走势的涨跌左右，一涨就觉得有戏，一跌就觉得出问题，实际都是自己并没有看清当前这个股票真是的交易局面，机构资金到底是个什么态度。但这点上，拿「博尓系统」去量化，属于对症下药。这点只要大家自己到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，去量化交易，自己立刻就能体会到。现在好股和差股的区别，不在于每股收益的高低，而就在于面对如此多的的获利盘，机构资金是不是能谈拢，能达成默契，一起做股票。而牛股，之所以是牛股，就是在无数次交锋中，机构都达成了共识，导致了一次又一次的，拉升、蓄势、又拉升，核心就是看清蓄势。







