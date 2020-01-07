早上，有业内的朋友急着问我，后面有什么影响行情的消息快跟他说说。我问他怎么对消息特别感兴趣，结果他跟我说，现在行情大家都看到了，这种位置要再上去，如果没有外力推动，跌也跌不下去，涨也涨不起来。所以他最近特别关注后面的消息。

炒股中的本与末

对此，我继续那些朋友说，所有的纠结、迟疑落后，都是本末倒置造成，纠结于此刻股价的涨跌而无法决断，实际就是舍本求末。谁也不能保证自己100%能自己看涨的一定涨，自己看跌的必然跌，实际在这个博弈市场里，大家希望的就是在你买进之后，有很多人愿意给你抬轿，在你跑掉后，有人还愿意砸盘跑路。能做到这两点，你就是赢家。

虽然没人能保证100%做到上述两单，但至少，每一个机构投资者都试图这么做，并且他们对市场的影响力是巨大的，因此往往你把机构自己你的交易行为给看清楚了，就容易做到，跑了之后有人砸盘，买了之后有人抬轿。当然，谁也不能保证自己100%能做到这两点，但至少，每一个机构投资者都试图这么做，并且他们对市场的影响力是巨大的，因此往往你把机构自己你的交易行为给看清楚了，就容易做到，跑了之后有人砸盘，买了之后有人抬轿。

小心表里不一

此刻为什么很多股票你买了，他就跌了？因为很多股票就是上涨过程中，机构的动作与股价的表现并不一致，股价显示为上涨，但交易上量化出来的却是机构获利回吐，下面左图就是这种状态。上涨的股价背后，有橙色的“机构库存”说明确实机构有动作，但主导交易的力量是黄颜色的获利回吐。这显然与股价的表现是相悖的，结果就是变数加大，一有风吹草动就下跌。

而为什么有的时候，类似的上涨，买进去却能赚的很好，原因往往是那种时候，交易状态是机构做多。就像上面图里右边的股票那样，有很多红色的做多主导。所以对于上涨的股票，想参与其中，就得先下个“博尓系统”的APP，应用商店里就有，把机构动作看清楚，挑选那些表里如一的品种，会靠谱许多。

态度一变是大变化

另一种状态，更加值得注意，就是机构资金对于上涨，他的基本态度改变，比如拿我用的「博尓系统」去量化交易，如果一个股票调整的背后，机构资金提前再跑，导致「机构库存」消失，那么这种跑了，后面大概率就是会有人砸盘，因为上涨上去的时候「机构库存」消失，显然就是机构资金对股价并不认同导致的。





但如果调整的时候，「机构库存」还在增加，那么在这种拐头中，把股票跑了，很容易就踏空，因为机构资金自己还在越来越积极的参与。（「博尓系统」的入口，在我朋友的微博上有整理，我给大家一个入口，→可以点过去用，首页置顶微博贴上就有。或者应用商店里，找「博尓系统」也是一样的，下个APP也很快）



