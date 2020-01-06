最近不是北上资金非常活跃吗，外资确实不停的在进来。今天经朋友介绍，和一个老外沟通，老外中国话讲的很溜，据说现在派到国内来的老外，中文不合格是没机会的。这个老外背后的公司是很厉害的，我和他聊的时候，有好消息，也有坏消息。

老外带来的好消息

好消息是，我和老外沟通最近这半年，北上资金净流入达到3500亿，非常多。但老外说这只是很小的一部分，欧洲那边的一些巨头，都打算进入中国市场，目前就是资本避险。并且用“按捺不住”这个词来形容。当我问老外，A股实际好公司也不算多，并且现在多数已经涨上去了。但人家不以为然。在他看来，中国有巨大的市场，巨大的储蓄存款，能够支撑巨大的内需潜力。所以A股对有着对高科技的天然渴望，给予高科技公司很高的估值（因为高科技和巨大市场的结合，就是无与伦比的利润）。而新科技、新技术，欧洲是有很多的，只是现在不肯拿出来。所以外资可以先进来，哪怕做多股票套牢，但到时候通过运用资本的力量，牵线搭桥，撮合一些对新技术企业的购并，还怕股价涨不上去？他们获利几乎是必然的。

这些交流中，我感受到上苍给A股一个大机会。而未来，日后的科技股，绝不是仅仅只有顶着科技帽子的那一小部分股票。

老外带来的坏消息

但和老外沟通的过程中，我也问他们看好什么股票什么板块，结果让我失望，跟我说看好茅台，看好银行，普通股民都不会只有这么一点点认识。所以我就反问，为什么芯片、锂电池等等，就不看好？结果老外还真挺实诚，一个个板块跟我说他们为什么不看好，不是前景方面迷茫，就是价格方面太高，但说的是有道理的，不是忽悠。而这种价值观，国内机构没有？肯定也是有的，只是这种话，不会在网上、电视上讲。这也决定了，即便是此刻的热门板块，也不代表后面就都能涨上去。局部牛市的热点，依旧是得凭本事看数据，而不是靠感觉。而其他板块、其他股票就更别提了，一不小心，肯定还得套人。

避无可避，如何应对？

对于这种无法逃避的问题，实际我的应对也很简单，就是拿「博尓系统」量化交易，然后注意「机构蓄势」的动作。自从3000点突破之后，市场里的牛股就出现了鲜明变化，比如，拉升的时候特别喜欢的方式就是蓄势、拉升、再蓄势、再拉升。

「机构蓄势」怎么看，实际很容易，就是股价没涨的时候「机构库存」水平不减。这就说明机构资金积极参与的热情没变，甚至有增无减。这种状态下，无论走势是横盘还是调整，后面都很容易加速上涨。下面都是最近涨起来的股票，蓄势状态都是非常明显的。而大家最近手头股票，不管是觉得涨的慢，还是觉得涨上去之后会不会有跌下去。都可以先去拿系统量化一下「机构库存」，这方面只要应用商店里，找一个「博尓系统」APP，装一个就行。或者微博上，我朋友整理的「博尓系统」的心得、用法、入口，大家都可以去看。→我这里放一个系统的入口，大家可以点进去用，他微博首页置顶贴上就有，很明显的。。

不在于走势怎么调整，而在于调整背后有没有「机构蓄势」。

而今天市场之所以下午有过一波突然跳水，就是因为当前市场里，没有「机构库存」的股票是有很多的，这种股票伴随上涨，随时都会跳水。前车之鉴很多，下面图里就是。

今天的市场，单纯从走势上讲，前期涨了200多点，出现一个十几点的震荡，没啥好稀奇的。但是从局部牛市的角度讲，今天的突然回落，就是一部分股票未来涨不上去，往下走的开端。而此时此刻，蓄势股和坐电梯的股票，走势上不会有太大差别。但过几天会大不相同，只是如果看到一些股票都跌下来了，再说看清了，已经晚了。所以眼下这种时候的关键，就是“不看走势，看行为”。这方面可以应用商店里下个「博尓系统」APP自己就能用，或者我朋友微博上也有「博尓系统」的心得、入口的整理，我这里放一下，→大家点进去用就行，看置顶帖。总之，眼下多注意交易状态的改变，在能在多数人还看不清，定不下的时候先声夺人。否则这行情，跟在屁股后面，是啥都吃不上的。



