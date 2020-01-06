最近利好不断，降准刚出，又要提升银行理财的的入市比例。前面我还和一个基金经理简单沟通了一下这个事情，另外因为我这几年一直在做量化交易，人家也是和我探讨一下这方面的思路。结果我当时把我的思路一说，人家给我的评价是，我的思路个人用打9分，机构用打6分。其实，当时我心里就在想，这个思路本身就是我自己做股票用的，自然更适合个人。但人家后面一句话雷到我了，他说如果散户用量化的方法去做股票，能超过一半以上的基金经理。

现在散户能赢基金

人家这么说，原因就是机构资金大，操作需要很强的预见能力，这也是基金经理水平的体现。基金不提前行动，要买买不进，想跑也跑不了。如果基金经理缺乏预见能力，绝对做不过拿量化方法炒股的散户。这点大家可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己来量化交易，就能直接感受到，眼下好股票，用量化的方法去做，每个波段都能吃到，比基金的净值增加快多了。

其实一经量化，散户的优势体现的很明显，因为个人炒股只要看清当前的交易状态，足够操作了，不会存在基金这种大资金买不进，走不了的问题。就像最近好股很多，这些股一旦遇到调整，你是该持有还是该抛出？首先就是拿「博尓系统」去量化一下，有没有「机构库存」，因为「机构库存」是对积极机构行为的量化，那么「机构库存」消失，不是机构休息不干活，就是机构已经撤退了。这种情况下，即便行情好，恐怕这个股票也不会有多好的表现。

但同样的调整，如果量化出来不是短空，而是持续、反复出现做空主导的绿色，那又完全不同了，说明做空的风险比较大，这种时候再拿着就没波段机会了。大家自己上应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，或者我朋友在微博里也整理了「博尓系统」的使用心得和入口，我这里也留一个给大家，→大家可以点这里进入，再去量化一下最近涨的好的股票，自己一天天的去量化，看看是不是，只要看清了做空主导的力量，波段上涨的股票就敢于一路拿着，该留就留，该走就走。

个人量化9分

当时我直接在手机上展示「博尓系统」给那个基金经理，并跟他说，如果让他来对系统打分。个人用可以打9分，机构用打6分。就是因为量化交易是通过对交易的量化，展示出当前市场交易者的状态，但绝不是提前预测未来交易者会干嘛。个人资金少，要进要出很容易，看到当前足够了，所以能打9分。但基金经理需要预判，当前的交易状态只能作为预判的参考，所以机构用，打6分。当时我是继续给他看了一批最近一路涨的股票，个人操作，真是一点难度都没有。

比如现在的市场，太多股票上涨，交易上都是异常清晰，即便股价没涨，但「机构库存」不断增加，这就是蓄势的状态，而大涨的股票，很多在低位、再途中都有这种状态。

为什么说没什么难度，首先就是涨起来已经能量化出「机构库存」了，并且再用「主导动能」功能，去量化机构行为的结果，一旦显示为做多主导特别多，就说明机构最近显然就是在一路做多，这种股票当然先持有了再说。而真要是波段拿的住，散户最近绝对比机构容易赚。这方面大家可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，一边量化，一边机构做多下的持有。把机构的动作看清了，持有就容易多了。对这两天吃不准的人，不就是现在涨跌都真真假假，搞的该拿还是该留，非常纠结，一不留神就是走错或者捂错吗？







