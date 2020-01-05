周末，和不少业内的朋友交流，也和很多散户朋友沟通，目前的局面总结一句话概括“散户在担心，但不动；大佬偏乐观，但调仓”。

小散的担心

小散为何担心？还是老问题，别看指数最近两周涨的不错，但手头股票涨的并不多。事实也确实如此。12月24日以来，上涨中383只股票涨幅超过10%，占了所有股票的10%稍微多了一丢丢。这种状态下，自然会觉得没有涨多少。

问题是，小散们眼睛也都很尖，目前点位已经超过去年5月以来震荡的区间，突破了7个月的震荡区间后，会有多少获利盘？后面能全面上涨吗？这个问题我问了很多散户朋友，都觉得太难了，这点他们心里很清楚，一定是少数股票还能涨，多数股票涨不动，行情一回落，股价还会跳水。所以他们最担心的就是，现在没涨多少，但后面跌起来，会非常快，结果空欢喜一场。但担心是担心，动作依旧没有，毕竟行情在涨，总希望自己的股票后面能突然觉醒一把。

但不少券商资管、基金里的朋友完全是另一个想法，外围资金在不断进入，此时不做什么时候做？自然，他们也清楚行情不可能全面上涨，但你参与那个能够上涨的局部不就行了？然后他们跟我交流了各种思路。我归纳一下，就两句话“蓄势股票有冲力，洗盘股票有潜力。”

蓄势股票有冲力

在很多散户担心自己的股票涨的慢的时候，那些牛人，现在盯的就是那些看似没怎么涨的股票。准备把这样的股票给做上去。包括说了不少前不久刚刚这么做做成的股票，比如好多种业股，他们就是这做的，在一篇低迷的时候他们已经开始不停地买货了，到后面越买越多，最后开个大会，大家碰碰头，统一一下意见，借着年初直接打上去了。而这点，我用「博尓系统」量化交易，也是量化的非常清楚。像引力传媒这样的股票，启动前股价一片平静，但股价虽然没涨，「机构库存」已经提前出现，并且还越来越多，而「机构库存」的出现，直接说明股票里机构资金已经很活跃了，这种状态叫做「机构蓄势」。只不过当时看股价看不出来。这只股票上，他们赚了很多了。所以大家手头股票如果走的慢的话，担心没必要，我这里给大家一个入口，是我朋友在微博上整理的，→大家点击进去可以用。当然直接应用商店里找「博尓系统」的APP也是一样的。那些资金遇到这种股票，就算明知下周会调整，都继续加仓。

不过需要提醒的是，千万别因为看了上面这点，就觉得自己股票涨的慢，没问题，更安心等涨了。但是事实是，还有很多股票涨的慢就是因为「机构库存」没有个，所以哪天突然下跌，就是两周白涨。

洗盘股票有潜力

另外，那些牛人也不仅仅做低位趴着的股票。实际上，他们还有个更喜欢的就是震仓洗盘，能洗干净的股票，拉起来才舒服。而对于洗盘，用「博尓系统」来量化，交易上的变化，特征非常清晰。

首先洗盘肯定是机构行为，所以会有橙色的「机构库存」始终伴随。并且洗盘中机构会主导做空，导致绿色的「做空主导」，但时间不会很长，很快就是蓝色的「空头回补」主导交易出现，说明机构开始偷偷把股票买回来了，这种一系列的交易状态变化，就是震仓，就像下面图里的股票那样。拿「博尓系统」，能把震仓现象量化的非常清晰。

我微博上研究量化，整理的心得、用法也很多，→我这里放个入口，大家点过去可以用的。同时也要提醒的是，最近震荡后涨上去的股票，不是震仓的也很多，这种股票，往往上涨去的背后，「机构库存」都没有，坑人的概率极大。大家自己去量化，一定看清楚，避免手头拿着的，都是上面有图这种没有机构活跃的上涨股，没前途的。



