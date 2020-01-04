周末，回顾一下本周行情，北上资金连续20周净买入，已经可以算是牛气冲天了。即便周五没涨，但1个点的下跌，根本不会让人改变对后市、对一季度行情美好的预期。但每每这种时候，我得提个醒，眼下最大的危险，就是觉得某某股票肯定是没戏了（这种思想，这两天少，但后面肯定还会很多。）或者觉得某某股票，肯定还会有戏，全年一定还得大涨（这种思想，最近很多，在芯片、消费电子股里特别多）。

信心的质变

昨天就和有些朋友讨论过这个问题，现在一些股票是非常热，但说资金对于这些股票的信心有多强，再强能强过茅台吗？但纵然是茅台，最近也是远远落后于市场。什么原因？表面上看，就是人无千日好，花无百日红，实际却是质变的结果。这次茅台的回落，和5月份、7月份的回落都不相同，这种不同不是调整走势形态不一样，而背后的机构资金的态度截然不同。

我拿「博尓系统」去量化贵州茅台，去年5月、7月的回落，背后橙色的机构库存是一直存在的，机构愿意积极参与这个股票，但去年12月份，虽然当时股价还在平台震荡，并未大跌，但周级别上，机构库存已经消失。而机构库存的消失，就说明机构对这个股票已经不积极了，背后有资金撤退。之所以说茅台，不是因为大家都有这个股票，而是提个醒，千万别有某某股票肯定有戏，肯定今年还得大涨之类的想法，而忽视了对机构资金的动向的观察，否则脑子里缺少这根弦，大机会抓不住，大风险一定摊上。

实际上，股票市场从来不缺机会，2020年机会肯定还更多，但是茅台都会有给机构资金放弃的时候，别的股票就更别说了。如果无法自己不能做出一个客观的预期，就一厢情愿觉得某些股票一定会涨的如何如何，那么下周可能就会遭到当头一棒。

预判上涨潜力

而对于上涨潜力的判断，离不开对最近这段时间交易状态观察，本周的上涨实际是之前调整后的重新上攻，如果当初调整的时候处于机构洗盘的状态，那么洗盘之后，自然短期的获利盘被清理掉很多，容易轻装上阵，也更容易上涨。

对于震仓洗盘，首先洗盘肯定是机构行为，所以会有橙色的「机构库存」始终伴随。并且洗盘中机构会主导做空，导致绿色的「做空主导」，但时间不会很长，很快就是蓝色的「空头回补」主导交易出现，说明机构开始偷偷把股票买回来了，这种一系列的交易状态变化，就是震仓，就像下面图里的股票那样。拿「博尓系统」，能把震仓现象量化的非常清晰，微博上也有很多人研究量化，整理的心得、用法也挺多，→我这里放个入口，大家点过去可以用的。

一个股票，如果需要不断上涨，就必然会出现反复洗盘，因为不洗盘的话，获利筹码越来越多，哪里拉的上涨。因此即便是一只强势的股票个，良好的波段参与位置，就是在震仓洗盘之后。

上涨中，细节透出风险

而类似的震荡后上涨，不是震仓的股票也很多，那些震荡中「机构库存」都消失的股票，显然就不是震仓。并且上涨中，如果「机构库存」消失，本身就说明，机构资金对股价的上涨并不认同。这种股票的继续上涨的机会就小了很多很多，相反风险就大了不少。大家看下面那些「机构库存」微弱的股票，同样的上涨，后劲真的不怎么样。

接下来的市场，你要闭眼普涨，很难做到。必然是小部分股票大牛，多数股票随波逐流，一部分股票不涨反跌，那么大家手头股票是哪一种，看走势，可能现在还都差不多，但关键就是交易上的细节。所以量化是很重要的，「博尓系统」大家可以在微博里找一下，我有不少朋友现在也在用，心得、总结有很多，入口也都整理好了→从这里点过去，有入口可以进去用的。或者干脆直接点，就是到应用商店，去找博尓系统的APP，下好就能用，也是很快的。涨起来，「机构库存」消失的股票，随时会有问题，越涨风险越大，这点大家心里要明白。



