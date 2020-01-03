今天有三件事，一是今天指数下跌1点，没有连涨；二是茅台下跌，并且加速了；三是我今天和一券商资管的朋友聊，结果他说他最近天天谈资金上的联手，说后面行情，谈的拢做，谈不拢就散。三件事情都不起眼，但联系起来大有文章。我下面细细说。

今天指数下跌1点，这种跌幅可以忽略不计了。但实际今天的做空力量是不小的，因为贵州茅台带头回落，并且还是在前两天连续下跌的基础上，加速下跌。要知道贵州茅台市值有1.5万亿，里面的基金、大佬不计其数，并且它的下跌直接撼动整个大消费群体，能说做空力量小吗？

鲸落十里，万物重生

但事实是今天也仅仅下跌1点，背后的原因，想到一首诗“一念成山，一念成海，鲸落十里，万物重生”。拿「博尓系统」量化，贵州茅台，从600元开始涨到1200元，虽然期间寂静起落，但始终都能量化出橙色的机构库存。直到1个月之前，虽然当时股价还在平台震荡，并未大跌，但周级别上，机构库存已经消失。而机构库存的消失，就说明机构对这个股票已经不积极了，背后有资金撤退。

而从时点上，也有非常有意思的事情发生，那就是，当贵州茅台在12月份，失去了机构库存的同时，我们看到的是北上资金是持续的净流入29天，有媒体报道，持续净流入的北上资金累计有3500亿。

于是可以想象出一幅A股市场的画卷。在一两个月前，一部分机构资金开始离开高高在上的贵州茅台，同时北上资金则源源不断进入A股市场，于是两股力量形成合力，在消费电子、大基金二期、网红经济等板块里做出了腾天巨浪，更是带动了多数股票发起了12月的攻势，累计上涨了200多点。

而本周开始，茅台出现了加速跳水，我用「博尓系统」去量化，也是明显的绿色做空主导。同时不仅仅上茅台，海天味业这样的股票，也一样出现明显的调整。这说明此刻又有一批资金从这些股票里出来了，出来之后他们下一步什么动作？存银行吗？买房子吗？显然，还得继续买股票。

十字路口上的谈判

问题是之前进去的资金得了先手，能轻易让后来的资金坐轿子，他们甘心抬轿子吗？恐怕结果只有两个，一是后来资金和之前的资金达成默契，或者本身就是一家人，那么会无视震荡继续进场。知道再把行情打上一个台阶。另一种是双方没有默契，那就一个巴掌拍不响，后续资金力量不成的话，上涨去也是赶顶没戏的。这也就是为什么那个券商资管的朋友天天谈联手协作的原因。

而这两种状态，都可以用「博尓系统」来量化交易，区别也很明显，前者机构达成默契，就会一起积极行动，即便眼下是短期震荡或者回落，机构资金主导交易的力量依旧能够提升。而如果，是后者，最差的结果就是上涨去的同时，橙色的机构库存已经消失了。然后就是很容易从哪来回哪去。





而此刻，大家手头的股票背后，难免没有机构资金在打主意，短期一两天的涨跌，或许看不出他们在打什么主意。但是，现在如果去量化一下，这主意是非常清楚的，结果就两种，一种是机构资金在积极动作，一种是机构资金已经一拍两散。前者未来还有高点，后者很快就是这波上涨的结束。而大家，可以自己拿「博尓系统」量化，自己的股票属于哪一种。「博尓系统」可以应用商店里下载一个它的APP使用，搜「博尓系统」就行，这是很快的。或者关注一下微博，我有很多朋友也在研究量化交易，他们也整理了很多，→从这里进，置顶帖里也有 。

眼下能把这两点看清，对于做好股票是非常的有帮助的，为什么那个券商里做的朋友，会说出“谈不拢”一拍两散的话？就是因为，现在正在一个十字路口，没有一定说股票不能往下做的，2020年先做一下年K线的下引线又有什么问题？正是因为资金动了，所以资金的十字路口也就来了，于是股价也必然到十字路口，而大家持股的市值也同样在十字路口。从这点上来讲，去拿「博尓系统」量化一下交易，就非常有必要，对此，我朋友的微博上，也是详细整理了「博尓系统」，包括经验、心得、以及入口，→进入看置顶帖就行。

很显然，现在这种时候，你能量化清楚，你就能做出正确选择。就比看到形势一片大好的人，更冷静。在一个3800只股票的市场里，要形势一片大好，难。好总是局部的。最后再多方一些走势的对比，大家应该能看的更清楚。







