今天行情又涨35点，下午的时候，已经发现，看好一季度行情的人已经一大片。于是我问过一些朋友，觉得后面的行情，能否能够取得自己满意的收益？结果多数都认为机会很大。于是我问他们，为什么会这么判断，他们跟我说了各种道理，比如降准、比如经济回升预期，比如市场发展需要牛市环境、外资还会源源不断的进入等等。

看得到，想的通，未必做的对

这里同样的问题，大家自己也可以回答以下，但是如果和上面的回答差不多，那估计又悬了。当时我是提醒那些朋友，炒股并非只要有个基本判断就能赚的，成败还在于细节。就比如，这波上涨谁赚钱了？只要看过点新闻的就知道北上资金肯定赚了，因为在12月3日市场上涨之前，北上资金天天净流入长达29天。





北上资金是不是机构资金？绝大多数就是机构资金。那么机构资金持续流入会引发市场怎么样的变化？自然是上涨。看似这是浅显的道理，问题是，北上资金天天净流入谁不知道？只要看看新闻当时都知道，但有几个人也跟着干进去了？对此，当时一个朋友的心声很说明问题，当时他就跟我说，北上资金是在流入，但市场也在跌，他们钱多，可以不停的补，他一小散户，买两回就满仓了，跟北上资金一起做，怎么可能？





但当时我是给他看我用的「博尓系统」对交易的量化统计，11月末开始，股价还在往下跌，但出现持续机构库存的股票数量，反而是增加的。而机构库存代表的是积极的交易行为，持续出现机构库存的股票提升，绝说明机构资金当时已经积极起来了。



这里要说明的是，机构行为积极，比机构资金进场更重要。因为即便资金不断进场，但只肯低吸股票，不肯积极的往上做多，那股票依旧是无法走牛的，并且你也拿它没辙。正是由于当时持续出现购机构库存的股票增多，说明资金的态度发生了改变，并且通过量化，把这个细节给展示出来了，那时候才成了一个好的参与时机。

而此刻，一轮大涨之后，看出机构资金进场，真是一点含金量都没有。行情上涨之后依旧要观察细节，重点是两个细节，一看大涨潜力的细节，二看上涨风险的细节。下面我仔细说。

大涨潜力的细节

一个股票此刻要有大涨潜力，看到不是未来有多好，而是之前有没有震仓洗盘的动作。这道理很简单，只有通过反复洗盘，洗掉浮筹的股票，后面上涨才轻松，潜力才大。而对于前期震仓洗盘怎么看，不是说调整后重新突破上去就是震仓洗盘的，机构震仓，交易上有明显的特征，这种特征，可以拿我用的「博尓系统」量化的非常清楚。下面我细细说。

首先洗盘肯定是机构行为，所以会有橙色的「机构库存」始终伴随。并且洗盘中机构会主导做空，导致绿色的「做空主导」，但时间不会很长，很快就是蓝色的「空头回补」主导交易出现，说明机构开始偷偷把股票买回来了，这种一系列的交易状态变化，就是震仓，就像下面图里的股票那样。拿「博尓系统」，能把震仓现象量化的非常清晰，微博上也有很多人研究量化，整理的心得、用法也挺多，→我这里放个入口，大家点过去可以用的。

一个股票，如果需要不断上涨，就必然会出现反复洗盘，因为不洗盘的话，获利筹码越来越多，哪里拉的上涨。因此即便是一只强势的股票个，良好的波段参与位置，就是在震仓洗盘之后。

上涨中，细节透出风险

而类似的震荡后上涨，不是震仓的股票也很多，那些震荡中「机构库存」都消失的股票，显然就不是震仓。并且上涨中，如果「机构库存」消失，本身就说明，机构资金对股价的上涨并不认同。这种股票的继续上涨的机会就小了很多很多，相反风险就大了不少。大家看下面那些「机构库存」微弱的股票，同样的上涨，后劲真的不怎么样。

接下来的市场，你要闭眼普涨，很难做到。必然是小部分股票大牛，多数股票随波逐流，一部分股票不涨反跌，那么大家手头股票是哪一种，看走势，可能现在还都差不多，但关键就是交易上的细节。所以量化是很重要的，「博尓系统」大家可以→从这里点过去，有入口可以进去用的。涨起来，「机构库存」消失的股票，随时会有问题，越涨风险越大，这点大家心里要明白。



