早上40点上涨之后，问了不少业内的朋友，一句话概括，就是“大佬在精选，小散在等待”。小散为何等待？因为多数人别看指数涨乐8天，涨了100多点，但手头股票怎没张多少。事实也确实如此。已经有券商的朋友跟我说过，去年6月以来的行情，就是“二1010”局面。

“二1010”现象

什么是“二1010”？不是暗号密码，而是去年6月以来的每次攻势，基本都是两周时间，10%的股票涨幅超过10%。这次也一样8天100点上涨中，383只股票涨幅超过10%，占了所有股票的10%稍微多了一丢丢。这种状态下，行情又再涨，难免小散都在等自己手头的股票再涨上去。

但大佬为什么都在精选呢？今天已经有基金公司的朋友提醒我，注意成交额，早上沪市已经到了2100水平，这个水平已经到了2019年一季度大涨中的极高水平。除非后面外围资金蜂拥入市，否则这种成交量水平就类似“天量”了。天量之后，你不能说股价就到头了。但天量之后，震荡是一定的，因为天量从来难以长期维持，再上去，获利盘会更多，如果没有更大成交量参与消化，震荡是必然的。而震荡的时候，最苦的就是那些跟风的股票，很多涨的时候扭扭捏捏，但只要一回头，跌起来比谁都快。所以那些大佬们，现在也在调整结构，涨幅一般的股票里，集中火力做还有再涨潜力的，其他他们缺乏其那里的，会提前扔掉。

洗盘，不懂就是亏

也就是这个原因，一些机构里的朋友，特别在意之前洗盘的股票，同时特别现在在回吐的股票。之所以关心洗盘，这道理很简单，只有通过反复洗盘，洗掉浮筹的股票，后面上涨才轻松，潜力才大。而对于前期震仓洗盘怎么看，不是说调整后重新突破上去就是震仓洗盘的，机构震仓，交易上有明显的特征，这种特征，可以拿我用的「博尓系统」量化的非常清楚。下面我细细说。

首先洗盘肯定是机构行为，所以会有橙色的「机构库存」始终伴随。并且洗盘中机构会主导做空，导致绿色的「做空主导」，但时间不会很长，很快就是蓝色的「空头回补」主导交易出现，说明机构开始偷偷把股票买回来了，这种一系列的交易状态变化，就是震仓，就像下面图里的股票那样。拿「博尓系统」，能把震仓现象量化的非常清晰，微博上也有很多人研究量化，整理的心得、用法也挺多，→我这里放个入口，大家点过去可以用的。

一个股票，如果需要不断上涨，就必然会出现反复洗盘，因为不洗盘的话，获利筹码越来越多，哪里拉的上涨。因此即便是一只强势的股票个，良好的波段参与位置，就是在震仓洗盘之后。

出工不出力最气人

而类似的震荡后上涨，不是震仓的股票也很多，那些震荡中「机构库存」都消失的股票，显然就不是震荡，这种股票的大涨机会就小了很多很多，因为机构资金不愿意在震仓中参与，难道就会有突破中参与？估计只有水平有限的个人投资者才那么做。大家看下面那些「机构库存」微弱的股票，同样的上涨，后劲真的不怎么样。