释放8000亿开门请客，行情大戏！(2020-01-02 09:16:16)
周末降准一出，不少朋友来找我问后市的看法，我也找了很多业内资深的朋友沟通这个事情。其中一大佬说的简单直白，1.后面是局部造富；2.发财行情从降准开始。于是我就问他，不会因为看到降准就这么说吧。结果人家回我，降准才多大事？关键看局势的变化。
一年间的变局
先看过去的12个月里，外资进来几千亿，后面再远还有多少亿是无法估量的，毕竟现在开门迎客，A股放眼全球都是在低水平的洼地上。内资也是如此，ETF在过去的12个月里大规模扩容，这些都是机构资金。并且这些资金进场，持续了一年，指数也震荡了一年。这种准备之后，再降准，你说会如何？
然后那位朋友，又说他们现在最近就是反复讨论股票，这是他们以及所有自己你都要面临的问题，那就是股票3800多只，能涨的只能是一部分，能大涨更只会是一小部分。不想满仓踏空，就得眼睛擦亮。
实际上，当时聊到这个的时候，基本我心里就有底了。因为那些有机会大涨的股票，一定那些机构资金的共识和合力所致，期间机构之间也会有分歧、矛盾，分分合合。我们所要做的，不用猜3800只里哪只股票是牛股，也不用猜机构是怎么想的。大局势很明朗，后面就是跟着那些大佬的资金一起动，就不会吃亏。比如和我一样，用「博尓系统量」去量化下手中个股的交易行为，看看手中个股的「机构库存」数据的变化情况，这样就知道「机构资金」的动向了，只要看清了就知道此刻哪些该动，哪些不该动。手头没有系统的，微博上有很多朋友对「博尓系统量」有研究，也有整理，→我给大家一个入口，大家可以点击过使用。另外还要说一点，跌下来的时候大家一起跌，但涨上去并非一起涨，后的行情就算能涨，真正能上去的股票只是一部分。
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有钱你就跟着大佬走
现在手里有闲钱的，我就说一句，这么多消息透露给大家，牌面上看得很清楚，眼下就是跟着机构去买点，然后跟踪「机构库存」不断增加的股票。库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。
这种交易行为上的事情，我之前还和一些机构的朋友聊过，他们也很无奈，他们说这是水平，想要隐藏是很难得，因为交易的方向是无法改变的。但是用的人多了就不一定了，所以我说博尓那边怎么一直在控制人数，原来也有短板。
有股你就看机构眼色行事
今天盘面上另一个糟心的事情就是，分化已经开始了，有些是连涨，像九鼎新材（002201）这样的就不消说了，还有像一些以前都不怎么听说股票，像欢瑞世纪（000892）、三利谱（002876）这样的，涨起来也是不回头.当然也有很多是阴阳怪气的。但我要说，如果自己对手头股票横看竖看不满意，总觉得涨的慢，那最好也用「博尓系统量」去量化，没有就去装一个，上面我给过入口了，→点这里进入就能去使用了。如果量化出有明显库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的「机构库存」都没有了，后面是好不了，该走还得走。
总的来说，大资金现在肯定是有想法的，所以做多很明显。但当大家都看到这点时，那些大资金的法宝就是，我只做局部，在局部折腾，尽量避免他人搭顺风车，所以后面真的不能轻敌，我个人的建议，就是多拿「博尓系统量」化涨跌背后的交易行为，随时关注起来，做得好，2020年1月份就不仅是翻身这么简单。