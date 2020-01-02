周末降准一出，不少朋友来找我问后市的看法，我也找了很多业内资深的朋友沟通这个事情。其中一大佬说的简单直白，1.后面是局部造富；2.发财行情从降准开始。于是我就问他，不会因为看到降准就这么说吧。结果人家回我，降准才多大事？关键看局势的变化。

一年间的变局

先看过去的12个月里，外资进来几千亿，后面再远还有多少亿是无法估量的，毕竟现在开门迎客，A股放眼全球都是在低水平的洼地上。内资也是如此，ETF在过去的12个月里大规模扩容，这些都是机构资金。并且这些资金进场，持续了一年，指数也震荡了一年。这种准备之后，再降准，你说会如何？

然后那位朋友，又说他们现在最近就是反复讨论股票，这是他们以及所有自己你都要面临的问题，那就是股票3800多只，能涨的只能是一部分，能大涨更只会是一小部分。不想满仓踏空，就得眼睛擦亮。

实际上，当时聊到这个的时候，基本我心里就有底了。因为那些有机会大涨的股票，一定那些机构资金的共识和合力所致，期间机构之间也会有分歧、矛盾，分分合合。我们所要做的，不用猜3800只里哪只股票是牛股，也不用猜机构是怎么想的。大局势很明朗，后面就是跟着那些大佬的资金一起动，就不会吃亏。比如和我一样，用「博尓系统量」去量化下手中个股的交易行为，看看手中个股的「机构库存」数据的变化情况，这样就知道「机构资金」的动向了，只要看清了就知道此刻哪些该动，哪些不该动。手头没有系统的，微博上有很多朋友对「博尓系统量」有研究，也有整理，→我给大家一个入口，大家可以点击过使用。另外还要说一点，跌下来的时候大家一起跌，但涨上去并非一起涨，后的行情就算能涨，真正能上去的股票只是一部分。

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有钱你就跟着大佬走

现在手里有闲钱的，我就说一句，这么多消息透露给大家，牌面上看得很清楚，眼下就是跟着机构去买点，然后跟踪「机构库存」不断增加的股票。库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。