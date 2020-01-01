元旦，2020年的第一天，自然要展望全年，2020年要做的好，2019年经历的坑就得绕过。回看2019年，很多事情能够给我们启发，首先第一个就是网红坑。而说到网红，肯定有朋友会想，这不是最近特别火，特别热的板块吗？怎么就变成坑了？对此我自然不是随便说的，下面细细分解。

动机偏差

最近网红确实热，从李佳琪到李子柒，从海底捞、喜茶，到三只松鼠，自然一个个都是不可思议。但闪耀的背后，闪耀一时的流星却也更多，2019年，有过脏脏包的火爆，有过答案茶的追捧，还有对雕爷牛腩的推崇，但也就火了一阵就不火了。

为什么？只要看看脏脏包的卖点，是吃了之后来一张自拍；答案茶是占卜玩；雕爷牛腩，每个菜背后必有一个故事，于是变成了讲故事。这就是行为学中，典型的“动机偏差”，当动机偏了，剑走偏锋能有一时的火爆，但终不能长久。

而再看看茅台能持续火，是有极致的品质；海底捞能持续火，是有极致的服务；三只松鼠能持续火，有的是极致的体验。再看看李子柒，做竹匠的人很多很多，但能够拍出如此唯美画面的，也就李子柒了，他们抓的都是那些事情的本。

炒股中动机偏差

炒股也是一样，什么是本，什么是末，什么是噱头，什么是动力，一定要看的清清楚楚，否则“动机偏差”现象，就会坑到自己。这种事情过去这么多年股市里，可以说屡见不鲜，如炒小金属，结果有人去背元素周期表；前两年炒宏观大方向，结果炒成了经济学家；2019年多少人为了炒科技股，学习芯片工艺，了解石墨烯的原子结构，锂电的化学机构，就快成科学家了。我真怀疑，网红经济概念如果能火上两三个月，会不会冒出一大批网红品鉴大师。

实际上，就算把周期表背的滚瓜烂熟，未必能在有色板块上赚钱，就算变成科学家，炒芯片股可能也会套。牛顿炒股都巨亏过。投资的本，就是在你买进之后，有很多人愿意给你抬轿，在你跑掉后，有人还愿意砸盘跑路。能做到这两点，你就是赢家。

炒股中的本末

当然，谁也不能保证自己100%能做到这两点，但至少，每一个机构投资者都试图这么做，并且他们对市场的影响力是巨大的，因此往往你把机构自己你的交易行为给看清楚了，就容易做到，跑了之后有人砸盘，买了之后有人抬轿。

比如拿我用的「博尓系统」去量化交易，如果一个股票调整的背后，机构资金提前再跑，导致「机构库存」消失，那么这种跑了，后面大概率就是会有人砸盘，因为上涨上去的时候「机构库存」消失，显然就是机构资金对股价并不认同导致的。（「博尓系统」的入口，在微博上有整理，我给大家一个入口，可以点过去用）

但如果调整的时候，「机构库存」还在增加，那么在这种拐头中，把股票跑了，很容易就踏空，因为机构资金自己还在越来越积极的参与。

同样的，股票下跌，「机构库存」越来越多的时候低吸往往就能成功，因为机构自己也在下跌中加码，相反下跌中「机构库存」消失，哪怕又反弹，也是昙花一现。这种前车之鉴非常多，大家自己对比一下下面的图片就明白。

当前的市场，有些热点确实热的出奇，似乎只要站在风口，什么样的瘟股都能飞起，但是做的时候，都要问问自己抓住了根本没有。看到了交易行为的变化没有，如果自己这个问题上看不清楚，可以到应用商店，自己下个「博尓系统」的APP，实际上，有很多人研究量化，整理了不少「博尓系统」的使用心得和体会，我给大家一个入口，大家可以去看，也可以点进去用。否则热点往往就好比武侠小说里某些神奇的药丸，一吃就能发挥超人力量。但似乎吃的人每一个能修成正果的，结局都是受骗。市场热点也是如此，不要本末倒置了。













