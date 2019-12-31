中国股市有个特点，每年春季都有一波或大或小的行情，也是最容易把握和挣钱的。一年中其他大部分时间大多是垃圾时间，极难赚钱的，即便是有行情，也不容易操作。

神奇预测的背后

就拿今年来说吧，年初的时候，就有很多人预测到了2019年一季度有行情，更有牛人预计到4月上旬，上涨会到顶。甚至不但预测到了行情的起始点，高点更是准确无误。如果是刚入市的朋友，肯定会觉得那些牛人很神奇。实际上没什么神秘的，如果你去对比30来年的春季行情，4月和6月是中国股市顶部的高发时间。一般如果行情大，顶部就出现在6月几率也大，例如2001年和2015年两波大牛市顶部就出现在6月。

一个成功者，一般都具有胆大心细，独立思考的能力，如果还能善于总结历史规律，总结经验教训，距离成功就更近一步了。

我这个人性子慢，干活也慢，从小没少挨训斥。这个缺点来到股市反而成了优点，慢工出细活啊，我能洞察细微的变化。

中国股市有个特点，即便是大熊市，春季一般也给个吃饭的行情，顶部出现在4月的几率很高，例子太多我就不举例了，你翻翻历史走势图便知。

唯一例外的是1994年，是30来中国股市唯一没有春季行情的年份，跌的那个惨啊，从93年的1500多点跌到94年的325点。以前认识一青岛的老法师，人家跟我说，跌的最惨时，在青岛标山路万通证券门口每天躺着几个透支破产大户在晒太阳。

那时没有融资融券，但可以透支，就是券商借钱给大户炒股，可能跌的太快了，或者券商还没经验，资不抵债没来得及平仓。就这么耗着，券商愁，破产大户更愁。

感觉到可能是个发财时机，跟家里借了点钱买上，没几天股市就暴涨，一个月的时间指数翻了3倍多（从300点涨到1000多点）。我挣了几万元钱，在青岛开发区香江路买了一个门头房，至今还出租着。

顺便说下那几人透支破产的大户，由于券商没有给他们平仓，行情来得不但急还猛，个个满血复活，不但没破产，还发了大财。

这里多说一句，所有的顶部，都是卖出来，还是在一边往上吹，一边卖出来形成的。所以基本都是连续不断的获利回吐，这也是我自己看头部的一个诀窍。用的是博尓系统，大家一看就知道。

个股也是一样的，上涨去的背后，获利回吐的黄颜色很多，就要当心有人出货。正常上涨是红色的做多主导。实际博尓系统的基于先进的量化投资理论的，网上很多朋友都在研究量化，所以对博尓系统整理的也很多，这是一朋友整理的心得和入口，大家可以点进去用。

今年的春季行情

很多时候，聊起炒股的历史就刹不住车，回到正题：94年是唯一春季没有行情的一个年份（但有一波指数翻3倍的行情）。

春季行情一般在春节前启动，如果是较大的行情（涨幅大于20%），启动时间一般出现在春节前1-2月左右，如2000、2004、2006、2009、2013、2019春季行情，反弹幅度较大，所以提前1-2个月出现。

如果春季行情较小，行情启动时间一般出现在春节前10个交易日之内。有兴趣的朋友可以自己翻翻上证历史走势图，看看春季行情小的年份启动时间的规律。

所以这次春节前又一波行情启动，我也觉得很正常，自然朋友们也会想到，那么牛股是什么，这方面，大家可以看看《2020牛股养成手册》，大家手头的股票，未必就是这里面的股票，但很可能就是属于这种类型的股票，自然照葫芦画瓢，就知道该怎么做了。

春季行情平均持续时间为2个半月左右，行情小的话，高点一般出现在3月中旬左右，行情大点的话出现在4月的概率高。还有，如果春季行情时间较短，比如2012年的春季行情，持续时间才1个半月，高点2月底就出来了，但随后下跌在5月初又做了一个双顶。

2008年春季行情单独拿出来讲，因为这年发生了全球经济危机，春季行情持续时间特短，上证从2月1号最低点4195涨到2月20日的最高点4695点，在春节前7天（自然日）启动春季行情。



