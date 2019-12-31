今天市场指数虽然小震荡，但热点依然活跃，网红经济还是那么的红火。不少朋友饶有兴致的跟我讨论起了市场的变化，这几天一直在说“不看走势，看行为”，结果很多朋友也确实开始对当前市场的行为注重起来了。当然，这也是没办法的事情，行情上上下下，震荡都长一点说5月份到现在，足足4个月了。短期来看最近两周就一直在横盘。而那些横盘中能够涨起来的股票，也不是看走势就能看出来的。

不过，我这里也有个提醒，此刻要用发展的眼光去看交易行为，才能破除长期横盘的迷雾，因为谁都知道，推动3600只股票上涨，现在还没这个能力。接下来，即便市场再横盘下去，但大家看历史上，有多少股票能够横盘持续半年？少之又少。所以后面行情，哪怕市场继续是横盘震荡，也是一部分股票突上去，一部分股票跌下去之后的综合结果。但对于个股，很快都会和震荡告别。

排除法，大刀阔斧

解决这个问题，一个简单的办法，就是大家先上应用市场，下个“博尓系统”的APP，或者这里 点击“博尓系统”直接进入 。再量化一下股票的「机构库存」。没有「机构库存」的股票，先PASS掉，这道理很简单，如果机构行为都量化不出来的股票，靠游资、散户让股票扭转下跌局面，眼下基本没可能。最近这种前车之鉴太多了，看似涨的挺好，但实际「机构库存」都消失了，根本没法持续，反倒换来上涨之后，加速下跌破位。

除了选股票可以这么排除，自己手头股票的判断，同样可以多参考「机构库存」，因为现在这段时间里，有机构照顾，和没机构照顾之间的区别是很大的， 从这里进入博尓系统，可以自己去量化 。

吸引眼球不代表真金白银

另外，大家还熟悉机构的特点，实际机构普遍善于隐藏，所以那些吸引眼球的上涨，也都最好先去量化清楚，在做判断。大家如果在应用-市场里，下个“博尓系统”的应用，去量化「机构库存」的变化，能够量化出「机构库存」，但上涨背后的「机构库存」是反而下降的。而这种一边上涨，一边「机构库存」下降的情况，往往不是什么好事，这方面大家自己想想就明白，一般机构积极参与，健康上涨的股票，「机构库存」是提升的，下面图里，K线下方橙色代表的就是「机构库存」。而眼下，下跌后的反击中，这样的股票也不少的，即便有朋友看好它，下手也得三思。而手头有这样的，借着上涨找高点离场，后面可能很快就有足够的差价出来，舒舒服服的买回来。