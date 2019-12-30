本周市场大涨，朋友里指点江山的人不免多了起来。指点江山本身没有问题，本来炒股就是在不停的“指点江山”、“落子布局”，然后收获属于自己的一片天空。但发现有两种思维，有点变味了，不知道看我文章的朋友有没有，如果有是危险的。这里专门要指出一下。

上涨老毛病别再犯

第一个就是，过去的栽过的坑反复栽。这几天的上涨，又有朋友说，这波基本上要涨到3200点，有很大可能创新高云云。其实今天6月以来，每次一次上涨，都有很多人觉得，这次上震荡结束，正式突破了。并且哪一次道理都是充分的，包括6月份、9月份、12月中旬的上涨，次次都是如此。对此，我只想说，反复跌到的地方，就不要再跌倒了，后面的盈利，肯定不是赌行情涨上去就能赢到的，更有可能，看对了上涨，自己手头股票就是不动，也是白搭。现在所有上涨，几乎都是前期准备的结果，因此可以用「博尓系统」，自己去量化交易，应用商店里都有，→或者点这里去下一个也行，微博上很多人都在研究量化，有现成整理好的。就眼下这种成交水平和外围环境，出一批牛股、大牛股都容易，但要满盘盈利，全线解放，差距太大了。量化之后，会多几分清醒，指数能涨多少，跟手头股票真没多大关系，涨的时候，机构有没有提前跑了，才是重点。

健康上涨

之前为什么很多人等了半天，结果被打回原形，就是满心期待的同时却没有发现，很多股票里机构已经提前撤退了。这方面，只要量化一下“机构库存”的变化会非常清晰。机构要跑路的股票，涨起来“机构库存”都会消失。前车之鉴实在太多了。

而一个健康的上涨，即便出现调整，“机构库存”都会是在不断增加。这显然就说明当前机构的态度非常积极，未来的股价值得期待。而此刻，全面上涨是奢谈，自己关心的股票一定多注意什么时候“机构库存”消失了。在此之前，自然可以享受水涨船高的红利，但一旦消失，就不能再贪了。实际量化手头股票机构动作是很方便的，基本直接就看到了。

自我中心迷宫

另外，眼下走极端的思维也要不得，比如有朋友觉得当前行情是撑死胆大、饿死胆小，现在的5G涨到这份上，肯定没几个人敢买，所以他要去买。另一个是，现在都看好这个市场，那肯定不会顺利上涨，我涨上去就卖股票，一定低位还能买回来。这种虽然也是在追求与众不同，但却陷入了自我中心的迷宫，但股票是大家交易的结果，不会照顾任何一个人。交易上别人都在回吐，获利回吐主导股价时，“勇敢”进入，多半山顶上站岗。主流都在做多，你一定要撤退，结果就是踏空。

上面图里都是「博尓系统」对主流交易状态的量化，叫做“主导动能”，黄颜色是获利回吐主导，上涨中连续出现“获利回吐”主导，想买也等等。红颜色的是“做多主导”，做多主导时，就算下跌，吓人，都安心拿着，因为主流都是在积极的买股票，下跌又有什么好怕的。其实大家自己到用「博尓系统」去量化，→入口就在这里，是别人整理好，大家可以捡个现成。除了自己的股票的交易之外，再多去多量化其他股票的交易，看多了就能体会到，尊重市场、尊重主流交易的重要性。股市里，认为有上帝的，会吃套。但股市里把自己当上帝的，会每次都套。



