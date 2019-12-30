今天先跌后涨，收盘3033.33点，上海话里3和赚是同音的，这个位置，非常的吉利。不过，这并不重要。眼下的行情，指数跌，不用看坏。指数涨，也不必看好。至今位置，指数又到9月12日的高点，但价格回到9月12日水平的个股数量，也只有1300多家，1/3略多的水平。

3000点争夺的往事

如果再换个角度，回顾2019年，就能发现，今年3月4日上证首次突破3000点，两个月之后的5月6日以大幅跳空低开跌破3000点后，拉开了随后7个月的3000点争夺战。

这场争夺战至今，有5次又重新攻上3000点，站在了3月4日同等的位置。这5次分别是7月1日、9月9日、10月14日、12月17日和12月26日。但这5次重回3000点的中，个股股价能重新回到当初位置的股票数量分别是

7月1日1525只；

9月9日1493只；

10月14日1387只；

12月17日1307只；

12月26日1222只；

实际整个2019年，市场上涨的同时，就是资金交易的集中趋势。手头的股票，如果是个不能涨的股票，行情再好也白搭。相反，只要你手头股票里面的机构动作积极，行情哪怕震荡，你的股票现在机会也是极多的。

最好的上涨在这里

就以当前的震荡市场来说，震荡中，一种有利于股价上涨的机构行为，就是机构洗盘。因为洗盘之后，自然可以轻装上阵，更容易上涨。而机构洗盘，走势上可能非常折腾，但交易行为上，就是按部就班的进行。一开始一定有做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但「机构库存」依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。这些现象，大家拿「博尓系统」也一样可以量化自己手上的股票，尤其是手头震荡的股票，更需要看清楚。我这里留个入口给大家，大家可以自己点进去用的。实际我看微博上也有很多人在写量化使用的心得、体会和入口的。



另外，震荡中，并非只要是上下折腾的走势，就一定是震仓洗盘的。下面的股票，同样是震荡但震荡中，连橙色的「机构库存」都消失了，说明根本不是机构参与的结果，那么这样的震荡根本谈不上是震仓。

所以说，2020年“不看走势，看行为”的准则肯定还要坚持，也只有这样，才能看清同样的上涨、同样的震荡、同样的下地中，哪些是金子，免得涨的时候轮不上，跌的时候全摊上。而系统的入口，我这里再放一个，大家可以自己去量化。而2019年可以总结的事情还有很多，后面我也会一个个总结的。









