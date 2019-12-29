年底有一点不能丢，否则下周大缩水(2019-12-29 16:15:27)
一到年底，就是饭局多，昨晚我都已经两个场次连轴转，喝到自己也有点语无伦次，早上起来一看，发现昨天这「黑周五」的威力还挺大，给我私信的朋友不少，或许大家想不明白这是怎么了，因为目前来看一切都很平静，但其实这就是个观察角度的问题，我们换个视角来看看最近的行情。
三个揭示行情本质的数据
我做了个简单的数据整理，大家一起看下：
第一：12月17日，指数顺利越过9月16日高点，个股同期超过9月16日高点的数量仅有1166家，占比30.91%
第二，12月3日至今，涨幅大于指数涨幅（3.69%）的是1986家，占比53%。
第三，这近2000家个股的平均涨幅是8.26%，而涨幅前1000家的平均涨幅是14.41%。
显然，一起跌下去的股票并不会一起涨起来，不仅如此，就算涨起来的股票也是差别很大，近乎于翻倍的效果。
而更为有意思的是，这1000家个股中有40%在上一波行情（8月6日到9月16日）的排名也位列前1000家，换言之，强者恒强不是随口说说的。
炒股不能太佛系
我想看到这些数据，很容易明白一件事，这个行情只有一部分股票在上涨，是少数人赚钱的行情，所以我记得我用的博尓系统中有个高手曾经说过这么一句话，少数人赚钱的行情中，必须做到「一大一小」。所谓「一大一小」，就是市场上涨的时候，涨幅要大于市场，市场下跌的时候，跌幅要小于市场。
听上去是一句废话，但是有多少人把这作为目标呢？大多数人，其实炒股很佛系，行情好的时候，反正股票都在涨，随它去吧，行情差的时候，反正股票都在跌，随它去吧，特别佛系的心态，但事实就是这么残酷。
跑赢市场始于「洗盘」
什么样的股票可以做到涨幅大于市场呢？那就是它在一路上涨的过程中，不断在清洗，让跟风资金出局，做到轻装上阵，自然是持续上涨。
现在市场在横盘，如果接下来市场选择上涨，那么接下来率先上涨的，并且涨幅远远大于市场的，一定是现在已经做好洗盘准备的个股，同理，如果市场选择下跌，那么跌幅小于市场的，一定是前期准备拉高的个股。那些洗盘洗得差不多的个股，在面临市场开始下跌的时候，它会有一个抗跌的过程，抗跌过后，市场不好，再选择下跌，而这过程会给我们留出操作的缓冲期，这个缓冲会让我们的损失远远小于市场。关于手里的股票是不是机构洗盘，可以点这里进入博尓系统，用量化分析方法去识别下。
用传统方法看洗盘最大的问题就是在于行情涨起来了，才发现这是洗盘，而不仅错过了机会，更是可能导致错误判断，以周四周五两连涨的智云股份（300097）为例，股价从12月13日创下新高后就开始一路调整，连续六天调整，股价跌幅超过7%，而且12月23日这天不仅跳空下跌，更是补掉了前期上涨的跳空缺口，但谁知道真的一路下跌很少人去卖，问题就出在第二天，也就是12月24日，虽然股价上涨，但是涨幅不及前一天的跌幅，形成典型的阴包阳形态，这时候大多数人会怎么想？多少人会以为股价也就这样了，赶紧趁机卖掉，少亏点是一点，就算当天不卖，紧接着12月25日股价并没延续反弹势头，而是保持了小幅震荡，这时候绝望的人恐怕更多，但是机构可怕的地方就在这里，你觉得行情好不了了，结果接下来的一天，也就是12月26日，股价直接跳空涨停，12月27日，继续涨停。
但是我换个角度去看，用博尓系统对其交易行为进行量化之后，就明显不一样了，首先从12月13日到12月23日这六个交易日，虽然股价下跌，但代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据还是一路活跃的状态，根本没有消失，这是一大定心丸，到了12月24日，虽然是「阴包阳」走势，但是从交易行为上来看，却是「空头回补」行为主导，所谓「空头回补」，就是前期做空资金重新买入的动作，而且当天「机构库存」依旧活跃，也就是机构重新买入，前期做空然后几天后再次买入，这不是「洗盘」行为又是什么？第二天也就是12月25日，虽然走势还是很弱，但是继续是机构回补的行为，机构连续回补，所以这种洗盘确认无疑。其实这也很容易理解，对于大资金而言，利用市场下跌的时候，制造恐慌气氛，从而借机让跟风盘误以为股价扛不住，结果一旦洗盘成功，股价就重新上涨。
这样的情况，周五涨幅居前的如中昌数据（600242）、广东甘化（000576）、中航三鑫（002163）、元隆雅图（002878）、一大批个股在涨停之前，都在昨日或者前天出现了「机构洗盘」的迹象。大家手里的股票也可以对照下，点这里进入博尓系统，自己去量化下跌下来是不是「机构洗盘」，是的话的完全不用担心，不是的话，那就多生个心眼。
三个揭示行情本质的数据
我做了个简单的数据整理，大家一起看下：
第一：12月17日，指数顺利越过9月16日高点，个股同期超过9月16日高点的数量仅有1166家，占比30.91%
第二，12月3日至今，涨幅大于指数涨幅（3.69%）的是1986家，占比53%。
第三，这近2000家个股的平均涨幅是8.26%，而涨幅前1000家的平均涨幅是14.41%。
显然，一起跌下去的股票并不会一起涨起来，不仅如此，就算涨起来的股票也是差别很大，近乎于翻倍的效果。
而更为有意思的是，这1000家个股中有40%在上一波行情（8月6日到9月16日）的排名也位列前1000家，换言之，强者恒强不是随口说说的。
炒股不能太佛系
我想看到这些数据，很容易明白一件事，这个行情只有一部分股票在上涨，是少数人赚钱的行情，所以我记得我用的博尓系统中有个高手曾经说过这么一句话，少数人赚钱的行情中，必须做到「一大一小」。所谓「一大一小」，就是市场上涨的时候，涨幅要大于市场，市场下跌的时候，跌幅要小于市场。
听上去是一句废话，但是有多少人把这作为目标呢？大多数人，其实炒股很佛系，行情好的时候，反正股票都在涨，随它去吧，行情差的时候，反正股票都在跌，随它去吧，特别佛系的心态，但事实就是这么残酷。
跑赢市场始于「洗盘」
什么样的股票可以做到涨幅大于市场呢？那就是它在一路上涨的过程中，不断在清洗，让跟风资金出局，做到轻装上阵，自然是持续上涨。
现在市场在横盘，如果接下来市场选择上涨，那么接下来率先上涨的，并且涨幅远远大于市场的，一定是现在已经做好洗盘准备的个股，同理，如果市场选择下跌，那么跌幅小于市场的，一定是前期准备拉高的个股。那些洗盘洗得差不多的个股，在面临市场开始下跌的时候，它会有一个抗跌的过程，抗跌过后，市场不好，再选择下跌，而这过程会给我们留出操作的缓冲期，这个缓冲会让我们的损失远远小于市场。关于手里的股票是不是机构洗盘，可以点这里进入博尓系统，用量化分析方法去识别下。
用传统方法看洗盘最大的问题就是在于行情涨起来了，才发现这是洗盘，而不仅错过了机会，更是可能导致错误判断，以周四周五两连涨的智云股份（300097）为例，股价从12月13日创下新高后就开始一路调整，连续六天调整，股价跌幅超过7%，而且12月23日这天不仅跳空下跌，更是补掉了前期上涨的跳空缺口，但谁知道真的一路下跌很少人去卖，问题就出在第二天，也就是12月24日，虽然股价上涨，但是涨幅不及前一天的跌幅，形成典型的阴包阳形态，这时候大多数人会怎么想？多少人会以为股价也就这样了，赶紧趁机卖掉，少亏点是一点，就算当天不卖，紧接着12月25日股价并没延续反弹势头，而是保持了小幅震荡，这时候绝望的人恐怕更多，但是机构可怕的地方就在这里，你觉得行情好不了了，结果接下来的一天，也就是12月26日，股价直接跳空涨停，12月27日，继续涨停。
但是我换个角度去看，用博尓系统对其交易行为进行量化之后，就明显不一样了，首先从12月13日到12月23日这六个交易日，虽然股价下跌，但代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据还是一路活跃的状态，根本没有消失，这是一大定心丸，到了12月24日，虽然是「阴包阳」走势，但是从交易行为上来看，却是「空头回补」行为主导，所谓「空头回补」，就是前期做空资金重新买入的动作，而且当天「机构库存」依旧活跃，也就是机构重新买入，前期做空然后几天后再次买入，这不是「洗盘」行为又是什么？第二天也就是12月25日，虽然走势还是很弱，但是继续是机构回补的行为，机构连续回补，所以这种洗盘确认无疑。其实这也很容易理解，对于大资金而言，利用市场下跌的时候，制造恐慌气氛，从而借机让跟风盘误以为股价扛不住，结果一旦洗盘成功，股价就重新上涨。
这样的情况，周五涨幅居前的如中昌数据（600242）、广东甘化（000576）、中航三鑫（002163）、元隆雅图（002878）、一大批个股在涨停之前，都在昨日或者前天出现了「机构洗盘」的迹象。大家手里的股票也可以对照下，点这里进入博尓系统，自己去量化下跌下来是不是「机构洗盘」，是的话的完全不用担心，不是的话，那就多生个心眼。
所以就像那高人说的，做到「一大一小」，别觉得废话，做到不容易！
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