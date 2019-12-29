一到年底，就是饭局多，昨晚我都已经两个场次连轴转，喝到自己也有点语无伦次，早上起来一看，发现昨天这「黑周五」的威力还挺大，给我私信的朋友不少，或许大家想不明白这是怎么了，因为目前来看一切都很平静，但其实这就是个观察角度的问题，我们换个视角来看看最近的行情。