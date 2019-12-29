2019年即将过去，考验每个人资管力的一年。资管力，就是管理你所能管理一切资产的能力。能力强，未必你的资管力就强，有的人能力极强，但管理的资产也一定多，而结果已经因为资管力的不达标，而功败垂成。

2019，被资管力绊倒的名人们

王思聪，从1个亿的小目标，到5个亿的投入，到20个亿的老妈买单；

罗永浩，从锤子，到破产，到为人站台；

李斌，从未来汽车的风光无限，大佬频繁试车，到现在巨额亏损，裁员，面临退市。

李国庆，如果把家庭比做资产，那么当当网的李国庆，摔杯一怒的背后，又是一种何等的交锋？

冯鑫，他的暴风影影，从大学开始陪伴我，直到上市，但融资和管理能力的不达标，结果就是想做生态，却把自己给做进去了。

张正平，意图复制拼多多的成功，但烧钱却烧不出一个淘集集，融资失败后，欠了供应商8.69亿。

吴晓波，如果只是做大V，带货、广告、或者吸引一些投资，做个更大号的Papi酱，那没有任何问题，但人家的目标是上市，于是失败也就随之而来了。

至于还有像李阳、张斗、詹克团等等，就不多列了。

经营者如此， VC们也和以往不同了。曾经VC投项目许多，自然有不成功的，但只要有个成功的，市场永远看到的都是成功时的耀眼。但今年不同了，一切PPT模式都已走进陌路，VC们现在都是亲自下场踢球。这背后，显然风投也得向他的出资人证明，把钱给他们打理是有保证的。

于是再看看网传万科的五年规划，“中国房地产20强（冲刺10强），经营收入3800亿（其中住宅3000亿），资管规模1400亿”。这可是曾经要冲万亿销售规模的行业龙头给自己制定的目标，这是做了多么深的过冬准备和多么坚定的战略转型！

普通人需要的资管力

普通人，能打理的资产，也不是什么天文数字的资产，所以也不需要什么惊人的能力，但至少得有让自己的几十万，几百万资产增值的能力。一旦进入股市，不要求年年赚多少，打败巴菲特，但至少也得有，今年我没赚多少，但手头的股票至少有潜力在明年一季度打个翻身账的实力。

而对于这点，千万别走入，我的股票是芯片股，我的股票是新能源，所以接下来一定会好这类的话，如果年初就对此有90%以上的信心，早就发财了。预期不是是基于对未来的猜想，而是基于对现实的分析。现在市场在震荡，震荡中能证明你的股票还有上涨潜力的唯一现象，就是你的股票在震荡，但同时你的股票正在震仓洗盘。震荡中只有洗盘的股票，后面才有机会轻装上阵，快速上涨。否则一涨上去，就是大量的获利盘涌出，如何突破的上去？

对于震仓洗盘，不能等到后面涨起来之后，才知道是震仓，那样已经晚了，大家可以用「博尓系统」量化交易，量化交易行为之后，在调整的过程中，就能判定股票是否是震仓。因为震仓的交易特征，是很鲜明的。

首先橙色的机构库存非常清晰的存在，说明机构资金依旧积极参与这个股票，同时做空非常有节奏，不是连续做空，而是做空主导交易两天，立刻空头回补主导就出现了，而在机构资金积极活动的状态下，这种短暂做空立刻回补的交易行为，显然就是震仓行为。震仓洗盘结束，股价自然就能轻装快涨。对于洗盘中的交易特征对照，大家可以看下面的图，一看清楚，至于自己的股票，微博上有很多研究博尔，研究量化方法、心得和入口，→我这里放一个入口，大家进去也一样能用。

相比之下，很多股票上去的同时机构库存反而消失了，调整的时候机构库存也没有出现，这问题就严重了，以为就意味着，机构资金并不认同上涨，前车之鉴很多，要特别注意。

而至于大家手头的股票此刻上涨背后的机构资金态度，也可以用「博尓系统」来量化清楚交易，入口上面已经留了，→就是这个，点击进入即可。马上就是2020新的一年，目前资金面上肯定是配合的，可以说历年年前最宽松的时期，但即便如此，面对A股那么多的股票，也肯定得区别对待，关键就是大家自己手头的股票是怎么样，是洗盘后的轻装上阵，还是上涨中的如履薄冰，不用凭感觉猜，直接量化即可。对于我们来说，此刻的资管力，就体现在对震荡、洗盘、震荡的